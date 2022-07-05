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“Pandemi Hastanesi hizmete hazır”

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, pandemi hastanesinin ihtiyaç duyulması halinde hizmete hazır bir durumda olduğunu açıkladı

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“Pandemi Hastanesi hizmete hazır”
 
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Covid-19 vakalarında son dönemde yaşanan artışları yorumladı.
Altuğra, Dünya Sağlık Örgütü’nün salgının endemik boyuta indiğini açıklamaya hazırlandığı bir sırada, vakalarda yeniden artış yaşandığını söyledi.
Söz konusu artış ivmesinin  KKTC’de de olduğunu ifade eden Altuğra, burada önem verilen noktanın hastaların hastalık sürecini nasıl geçirdikleri olduğunu kaydetti.
Altuğra, “hasta olan kişi hastaneye yatıyor mu, yoğun bakıma yatıyor mu, ölüm oranı ne düzeydedir. Biz bunu özellikle takip ediyoruz. Covid-19 hastalarının yüzde 99’u hastalık sürecini evde geçiriyor. Şu anda hastanemizde sadece sekiz covid-19 hastamız yatmaktadır. Tedavileri sürüyor ve durumları iyidir. Koah, diyaliz ve kanser gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalardan oluşuyor. Paniğe kapılmaya gerek yok. Fakat kişisel sorumluluklarımızdan sıyrılmaya da gerek yok” dedi.
Maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine vurgu yapan Altuğra, kişisel duyarlılık bilinciyle hareket etmek sorumluluğunun devam ettiğinin altını çizdi.
Sağlık Bakanı Altuğra, her türlü duruma karşı tedbirlerini almış olduklarını ifade ederek, pandemi hastanesinin ihtiyaç duyulması halinde hizmete hazır bir durumda olduğunu kaydetti.
Pandemi Hastanesi olarak bilinen Acil Durum Hastanesi’nde üroloji ve göz servislerinin hizmet vermekte olduğunu dile getiren Altuğra, üç bloktan oluşan hastanenin bir bloğunun tamamen boş olduğunu ve vaka sayılarında beklenmedik artışlar yaşanması durumunda izole bir durumda devreye gireceğini aktardı.
Altuğra, Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde boşaltılan üroloji servisinin de 28 yatak kapasitesi ile izole bir durumda hizmete hazır olduğunu belirterek, göğüs hastalıkları karantina bölgesinde de 54 yatağın hazırda beklediğini söyledi.
 
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