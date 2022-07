Pandemi Hastanesi, göz ve üroloji bölümüne dönüştü

Pandemi Hastanesi, göz ve üroloji bölümü olarak hizmet vermeye başladı. Salgının artması durumunda C blok yedek olarak tutuluyor

Salgın yeniden ses vermeye başladı.. Gözler Pandemi Hastanesi’ne çevrildi. Hastane şu an göz ve üroloji bölümü olarak hizmet veriyor. Olası bir salgın durumunda ise C blok yedek olarak tutuluyor.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kuzey Kıbrıs Web Tv’de yayınlanan canlı yayında corona virüs salgını ve pandemi hastanesine yönelik olarak yeni bilgiler paylaştı.

Altuğra, “Pandemi hastanesi kapandı, hastalar ne yapacağını bilmiyor” şeklindeki eleştirileri yanıtladı:

“Bunlar gerçek dışıdır. Doktor ve hastanın bağının koparıldığını yazıyor bazı kalemşörler. Covid hastalarının nereye başvuracağını bilmiyor diyorsanız, demek ki sizler sağlıktan haberdar değilsiniz. Şu anda dünyada hiçbir ülkede salgın bitmedi. DSÖ salgın bitti diye bir açıklama yapmadı. Salgın hafifledi. Son dönemde diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de salgında bir artış göstermektedir. Kurallar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı güncel tedbirler alıyor ve kamuoyunda paylaşılıyor. Covid hastaları 1102 numaralı telefon hattını aradığı zaman karşısında bir görevli çıkıyor. Şikayet dinleniyor ve şikayete göre yönlendiriliyor ve ilgili hekimle buluşması sağlanıyor. Bu sistemi bizzat ben kendim denedim ve sağlıklı çalıştığını gördüm.”

“Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi)’nin kapatılması eleştirisini de yanıtlayan Bakan Altuğra şöyle konuştu:

“Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde ayaktan tanı polikliniğinde iki nokta oluşturduk. Corona hastaları burada muayene oluyor ve doktorun yönlendirmesiyle tedavileri devam ediyor. Yatılı covid 19 hastaları izole odalarda tedavi ediliyor şu an. Pandemi hastanesini kapatmadık. Şu anda burada iki servis hizmet veriyor. Üroloji ve göz servisi oldukça çağdaş bir yapıda hizmet veriyor. Böylece Nalbantoğlu’nun yükü hafifletildi. Ameliyat tarihleri hızlandı böylelikle. C blok olduğu gibi boştur. Muhtemel bir salgın artışında ki şu an böyle bir artış öngörülmüyor ama biz her ihtimale karşı önlemi aldık. Pandemi hastanesindeki C blok olduğu gibi boştur ve olası bir salgın için hazırdır. “

Bakan Altuğra vatandaşlara da çağrıda bulundu. “Salgın henüz bitmedi” diyen Altuğra, “Yanımızdaki bir insanın covid 19 hastası olduğunu düşünerek hareket etmeliyiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalıdır. Kapalı alanlarda maske takılması şarttır” dedi.