banner480
banner69
İskele Triatlonu’na, Aresliler damga vurdu
İskele Triatlonu’na, Aresliler damga vurdu
15 0
İşte Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu
İşte Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu
15 0
 
Araziden bomba çıktı
Araziden bomba çıktı
40 0
Hyundai Elantra'ya N Line sportifliği
Hyundai Elantra'ya N Line sportifliği
18 0
138 0
Glapsides’te tenis şovu yaşanacak
Glapsides’te tenis şovu yaşanacak
120 0
Ardahan'a tırmanacaklar
Ardahan'a tırmanacaklar
29 0
banner460

Pandemi Hastanesi 45 günde bitecek

banner476

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 200 yataklı ve 100 odalı şekilde yapılacak olan Pandemi Hastanesi’nin 45 ile 60 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi

Pandemi Hastanesi 45 günde bitecek
 
 
Sağlık Bakanı Ali Pilli, kısa süre sonra yapımına başlanacak Pandemi Hastanesi’nin yerini Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programında açıkladı.
Pilli, 200 yataklı ve 100 odalı şekilde yapılacak olan Pandemi Hastanesi’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin büyük otoparkının yanında bulunan, Ortopedik Özürlüler Derneği’nin arka kısmında konuşlandırılacağını söyledi. Pilli, Türkiye’den gelecek tüm malzemenin hazır olduğunu, yapımı için projenin de hazır olduğunu ifade ederek projenin başlanılmasından 45 ile 60 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi. Pandemi Hastanesi’nin yapılacak arazinin tüm sıkıntılarının giderildiğini de açıklayan Pilli, “Artık önümüzde hiçbir engel kalmadı. Bu projeyi kısa sürede başlayıp bitirmek istiyoruz. Ülkeye bir Pandemi Hastanesi kazandırarak, çıkması muhtemel vakaların tedavi edilmesinde kullanmak istiyoruz” diye konuştu.


banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.