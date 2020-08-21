Pandemi Hastanesi 45 günde bitecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 200 yataklı ve 100 odalı şekilde yapılacak olan Pandemi Hastanesi’nin 45 ile 60 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kısa süre sonra yapımına başlanacak Pandemi Hastanesi’nin yerini Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programında açıkladı.Pilli, 200 yataklı ve 100 odalı şekilde yapılacak olan Pandemi Hastanesi’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin büyük otoparkının yanında bulunan, Ortopedik Özürlüler Derneği’nin arka kısmında konuşlandırılacağını söyledi. Pilli, Türkiye’den gelecek tüm malzemenin hazır olduğunu, yapımı için projenin de hazır olduğunu ifade ederek projenin başlanılmasından 45 ile 60 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi. Pandemi Hastanesi’nin yapılacak arazinin tüm sıkıntılarının giderildiğini de açıklayan Pilli, “Artık önümüzde hiçbir engel kalmadı. Bu projeyi kısa sürede başlayıp bitirmek istiyoruz. Ülkeye bir Pandemi Hastanesi kazandırarak, çıkması muhtemel vakaların tedavi edilmesinde kullanmak istiyoruz” diye konuştu.