“Pandemi dönemini arar olduk!”

Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı ve Lefkoşa’daki Akşamcı Meyhanesi’nin sahibi Arif Bayraktar, şu an ülkedeki ekonomik koşulların, restoranların kapalı olduğu pandemi döneminden bile daha kötü halde olduğunu dile getirerek, “Önümüz karanlık, gidişat daha da kötüye doğru” dedi

Bayraktar, “Bir restoranda döner 50 TL’ye satılıyor, diğerinde 150 TL’ye satılıyor. Bu aradaki fark nereden oluşuyor bunu denetleyen var mı? Et fiyatları ucuzlamazsa ithal ete izin verilecekti. 80 TL olan canlı hayvanın kilosu 90 TL’ye çıktı. Verilen sözlere ne oldu?” diye sordu.

Hayvan üreticilerinin sürekli kasapları, kasapların ise hayvan üreticilerini suçladığı bir döngü içerisinde, esnaf ve vatandaşların fahiş fiyatlar karşısında ezildiğini ifade eden Res-Bir Başkanı Arif Bayraktar, ithal et izni taleplerinin halen geçerli olduğunu dile getirdi. İthal et izni konusunda Tarım Bakanlığı nezdinde hükümetin kendilerine verdiği bir söz olduğunu anımsatan Bayraktar, “Bize göre et fiyatlarının ucuzlamasının tek yolu ülkeye ithal et gelmesidir. Piyasada denge kurulana kadar ülkeye ithal etin gelmesi gerekiyor” dedi.

TL-Euro kurunun yüksel olmasına rağmen Güney Kıbrıs’tan 150 TL ile 200 TL arasında değişen fiyatlarda et satın alabilmenin mümkün olduğuna vurgu yapan Bayraktar, “Hayvan üreticileri ile kasaplar arasındaki bu kavga ve fiyat artışı devam ederse şu an da yüzde 70 oranında Güney’e kayan et alışverişi yüzde 100’ü bulacak. Bu gidişle işletmeleri de zorla et kaçakçılığına itecekler” dedi.

“MAAŞLARI ARTIRMAYIN, PİYASAYI UCUZLATIN”…

Asgari ücrete yapılan artışı değerlendiren Bayraktar, piyasanın ucuzlatılmadığı takdirde maaşlara yapılan hiçbir artışın ülkedeki pahalılığı karşılayamayacağını vurguladı. Denetimsizliğin ülkedeki en büyük sorunlardan birisi olduğunu kaydeden Bayraktar, “Asgari ücreti isterseniz 50 bin TL yapın, yine çalışanın alım gücünü yukarıya çekemezsiniz. Piyasada pahalılığı önleyebilirseniz asgari ücrete artış yapmanıza bile gerek kalmaz” şeklinde konuştu.

Bayraktar, “Kazanç sağlamak için iş yapıyoruz ama sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar, tatil, özel gün vs. fark etmeksizin çalıştığımızı düşünürsek, hak ettiğimiz kazancı elde etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Pandemi dönemi öncesinde %30 kar marjı ile çalıştıklarını bugün ise kar marjlarının %5’lere kadar düştüğünü ifade eden Bayraktar, her kalem üründe akıl almaz bir fiyat artışı olduğunu söyleyerek, bu artışı menü fiyatlarına gerektiği oranda yansıtamadıklarını ve kar marjından kısmak durumunda kaldıklarını da sözlerine ekledi.

“Bugün restoranda müşteriye verdiğimiz 1 adet pirzolanın maliyeti 40 TL, et şişin maliyeti de 25 TL’dir” diyen Bayraktar, 300 TL’lik fix menünün 65 TL’si sadece 2 kalem üründen oluşuyor” diyerek, durumu özetlemek için çok ince matematik hesabına ihtiyaç olmadığını söyledi.

Arif Bayraktar, hükümetin yürürlüğe koymayı planladığı plastik ürünlerin kullanımının kısıtlanmasına yönelik adımın ise, “belli bir takvim ve program çerçevesinde yapılması” gerektiğini, aksi takdirde paket servis sektörünün “iş yapamaz” hale geleceğini savundu.

Bayraktar, “Pandemi ve sonrası dönemde en çok etkilenen sektör olan hizmet sektörünün yaralarını sarmadan her kalemde hızla artan maliyetlerle iş yapamaz hale geldiğini” belirtti. Bayraktar, şu ifadelerde bulundu:

“Özellikle et ürünlerine gelen fahiş zamlardan dolayı menülerimize sürekli şekilde yapmak zorunda kaldığımız fiyat düzenlemeleri müşteri sayımızı azaltmaktadır. Dünyada uygulanan standart restoran kar oranlarının çok altında kalmamıza rağmen dar ve orta gelirli insanların artan fiyatlarla en yaygın sosyalleşme aracı olan restoranlara ulaşamaması sektörümüzü zora sokmuştur. Artan maliyetlerin çok cüzi kısmını yansıtmamızın sonucu olarak birçok sektör temsilcimiz batmanın eşiğine gelmiş veya zar zor ayakta kalmaya çalışmaktadır.”

RES-BİR Başkanı Bayraktar, “Yem fiyatlarına gelen zamlar sonrasında artan et fiyatlarının sektörün en önemli sorunu haline geldiğini” belirterek, “Bu tartışmalarda çoğu zaman hayvan üreticileri ile karşı karşıya getirilmek bizleri derinden üzmektedir. Bu ülkenin üreticisi restorancıların karşıtı değil, paydaşıdır. Aynı topraklarda ekmek kavgası verdiğimiz hayvancılara bu zor dönemde devlet destek çıkmalı ve korkunç rakamlarda olan kaçakçılığa son verilmesi için radikal adımlar atılmalıdır” dedi.

“Ancak kısa vadede, kısıtlı miktarda ve devlet kontrolünde üreticiyi de zorda bırakmayacak yöntemlerle et ithalatı zaruri hale gelmiştir” diyen Bayraktar, “Daha önceki yıllarda Toprak Ürünleri Kurumu aracılığı ile bu yöntem denenmiş ve piyasaya belli oranda rahatlama gelmiştir. Yine birçok ülkede ve geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de de vatandaşın ete erişimi adına bu yönteme gidilmiştir. Beklenti ve talebimiz et ithalatı için gerekli adımların hızla atılmasıdır. Başbakan Ünal Üstel ve Tarım Bakanı Dursun Oğuz’un etin ucuzlayacağına gerekirse et ithalatına gidileceğine dair verdikleri sözü tutmalarını bekliyoruz. Bunu hem sektörümüz için hem de evine kıyma dahi götürmeye güçlük çeken yurttaşımız adına talep etmekteyiz” ifadelerinde bulundu.

Res-Bir Başkanı Bayraktar, “Hükümetin tüm bu zorluklara ilaveten derhal yürürlüğe sokmaya çalıştığı plastik ürünlerin kısıtlanmasına yönelik adımı sektörümüzün önemli bir parçası olan paket servis sektörüne öldürücü vuruş yapabilecek derecede tehlikelidir” diyerek uyarıda bulundu.

Yaşanan küresel çevre sorunları sonrasında tüm dünyanın plastik ürünlerin kullanımını kısıtlayacak düzenlemeler yaptığını ancak bunu yaparken bir takvim çerçevesinde ve muadil ürün kullanımının üretim ve tedariki için teşvikler uyguladığını belirten Bayraktar, “Örneğin Güney Kıbrıs’ta 5 yıllık bir zaman öngörülmüş, bu arada doğaya daha uyumlu ürünlerin üretim ve ithalatına zaman tanımıştır” dedi.

Bayraktar, “Şu anda bu uygulamaya belli bir takvim ve program koymadan geçmek çok büyük bir tedarik sorununa ve fahiş fiyatlara yol açacaktır. Çünkü ne plastik ürünleri üreten üreticilerimizin bu geçişe ne de ithalatçıların böyle bir tedariğe hazırlıkları kısa vadede bulunmaktadır. Hükümete çağrımız; bu uygulamadan derhal vazgeçerek bunu bir sürece yaymasıdır. Aksi takdirde karaborsaya düşecek muadil ürünler sayesinde paket servis sektörü iş yapamaz hale gelecektir” ifadelerinde bulundu.