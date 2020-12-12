Pandemi doktorlarından mesaj var

Covid-19'la mücadelede pandemi doktorlarından olan Dr. Emre Vudalı ve Dr. Yağmur Aldağ bugün sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla vatandaşlara uyarıda bulunarak herkesi dikkatli olmaya davet ettiler.
Dr. Emre Vudalı ve Dr. Yağmur Aldağ'ın paylaşımı şöyle:
Ülkemizde Covid-19 hastalığın farklı şehirlerde artığı bugünlerde hepimize çok iş düşüyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.