banner913
banner932
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
4 0
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
9 0
 
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
116 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
109 0
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
437 0
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
22 0
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
31 0
banner964

Pandemi çocukların gelişimini geriletti

banner476

İngiltere’de Mali Çalışmalar Enstitüsü’nün (IFS) yaptığı bir araştırma, Kovid-19 pandemisinin ülkedeki çocukların sosyal ve duygusal gelişimini gerilettiğini ortaya koydu.

banner825
Pandemi çocukların gelişimini geriletti

İngiltere’de Mali Çalışmalar Enstitüsü’nün (IFS) yaptığı bir araştırma, Kovid-19 pandemisinin ülkedeki çocukların sosyal ve duygusal gelişimini gerilettiğini ortaya koydu.

Ebeveynler arasında yapılan ankete göre, tüm çocukların yarısı, pandeminin ilk yılında duygusal ve sosyal gelişimlerinde bir gerileme yaşadı.
Pandemi çocukların gelişimini geriletti
Ailede küçük kardeşlerin abla veya ağabeylerine kıyasla daha olumsuz etkilenme olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi.
Pandemi çocukların gelişimini geriletti
Ayrıca, pandemi nedeniyle işi değişen veya zorunlu izne çıkarılan ebeveynlerin çocuklarının sosyal ve duygusal becerilerinin kötüleşme olasılıklarının çok daha yüksek olduğu bildirildi.
Pandemi çocukların gelişimini geriletti
İngiltere’de 4 ila 16 yaş arası çocukları olan 6 bin 95 kişiyle yapılan ankette ebeveynlere çocuklarının davranışlarıyla ilgili sorular sorulurken, araştırma hem zengin hem de fakir ailelerin çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerinin pandemiden olumsuz etkilendiğini gösterdi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.