Pandemi çocukların gelişimini geriletti

İngiltere’de Mali Çalışmalar Enstitüsü’nün (IFS) yaptığı bir araştırma, Kovid-19 pandemisinin ülkedeki çocukların sosyal ve duygusal gelişimini gerilettiğini ortaya koydu.

İngiltere’de Mali Çalışmalar Enstitüsü’nün (IFS) yaptığı bir araştırma, Kovid-19 pandemisinin ülkedeki çocukların sosyal ve duygusal gelişimini gerilettiğini ortaya koydu.

Ebeveynler arasında yapılan ankete göre, tüm çocukların yarısı, pandeminin ilk yılında duygusal ve sosyal gelişimlerinde bir gerileme yaşadı.

Ailede küçük kardeşlerin abla veya ağabeylerine kıyasla daha olumsuz etkilenme olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi.

Ayrıca, pandemi nedeniyle işi değişen veya zorunlu izne çıkarılan ebeveynlerin çocuklarının sosyal ve duygusal becerilerinin kötüleşme olasılıklarının çok daha yüksek olduğu bildirildi.

İngiltere’de 4 ila 16 yaş arası çocukları olan 6 bin 95 kişiyle yapılan ankette ebeveynlere çocuklarının davranışlarıyla ilgili sorular sorulurken, araştırma hem zengin hem de fakir ailelerin çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerinin pandemiden olumsuz etkilendiğini gösterdi.