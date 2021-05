Pandemi bile kazaları azaltmadı

Pandemi bile ülkede ölümlü kazaların sayısını azaltmadı. Sokağa çıkma yasağında kaza sayılarında düşüş yaşansa da, yıl genelinde ölümlü kazalarda azalma olmadı. 2021'in ilk 4 ayında 8 ölümlü kazada, 8 kişi hayatını kaybetti



Trafik kazaları ve kazalardaki can kayıpları ülkenin kanayan yarası… Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı dönemlerinde trafik kazası sayılarında düşüş yaşansa da, yıl genelinde ölümlü kazalarda bu oranda azalma olmadı.

10 Mart 2020'de ülkede ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından uygulanan sokağa çıkma yasağı döneminde ölümlü kaza meydana gelmedi. Ancak yıl boyunca 24 ölümlü kazada, 27 kişi hayatını kaybetti. 2019'da da 24 ölümlü kazanın meydana geldiği kayıtlara geçti ve 30 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam trafik kazası sayısında ise 2019'a oranla 2020'de düşüş yaşandı. 2019'da 3 bin 575 kaza meydana gelirken, 2020'de 2 bin 854 kaza kayıtlara geçti.

İkinci kapanma döneminin yaşandığı 2021 yılında, aynı dönemin daha önceki yıllarına göre trafik kazası sayısında yarı yarıya bir düşüş gözlemlendi. Fakat 2021'in ilk 4 ayında 8 ölümlü kazada, 8 kişi hayatını kaybetti.

2019'DA 3 BİN 575 KAZADA 30 CAN KAYBI

Polisten alınan verilere göre, 2019’da toplam 3 bin 575 kaza meydana gelirken, bu kazaların 24’ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Ölümlü kazalarda 30 kişi hayatını kaybetti.

2019’daki kazaların 808’i yaralanmayla sonuçlandı ve 1208 kişi yaralandı.

2020'DE 2 BİN 854 KAZADA 27 CAN KAYBI

10 Mart 2020 tarihinde ülkede tespit edilen ilk koronavirüs vakasıyla kapanma dönemi yaşanan 2020 yılında toplam 2 bin 854 kaza meydana geldi. Bu kazaların 24’ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti ve 27 kişi hayatını kaybetti.

2020’deki kazaların 563’ü yaralanmayla sonuçlandı ve 754 kişi yaralandı.

2020’de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mart-Mayıs aralığında ölümlü kaza kayıtlara geçmezken, toplam 252 kaza meydana geldi. Aynı dönemin bir önceki yılında toplam 609 kaza meydana geldi, bu kazalardan 4’ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti ve 6 kişi hayatını kaybetti.

Kapanma öncesinde Ocak ayında 3 ölümlü kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, Mayıs’ta başlayan kademeli açılmanın sonrasında Haziran ayında 5 ölümlü trafik kazasında, 6 kişi hayatını kaybetti. Temmuz ayında da yine 5 ölümlü kazada, 5 kişi yaşamını yitirdi. Ağustos'ta ölümlü kaza yaşanmazken, yıl sonuna kadar 11 ölümlü kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi.

2021'DE 8 ÖLÜMLÜ KAZADA, 8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

2021 yılının ilk 3 ayında toplam 449 kaza meydana gelirken, bu kazaların 82’si yaralanmayla sonuçlandı ve 109 kişi yaralandı.

2021 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan aralığını kapsayan dönemde ise 8 ölümlü kaza meydana geldi, 8 kişi hayatını kaybetti. 2020'nin ilk 4 ayında 3 ölümlü kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, 2019'da ise 6 ölümlü kazada, 9 kişi hayatını kaybetti.

2021'de ölümle neticelenen kazaların 3’ü dikkatsiz sürüş, 2’si aşırı sürat, 2’si alkol, 1’i ise kavşakta durmama nedeniyle meydana geldi.

2021’deki ölümlü kazalarda sürücülerin yaş aralığı 20-87 arasında değişiyor. Bu sürücülerin 4’ü hayatını kaybederken, yaşları 20, 24, 40, 87 olarak kayıtlara geçti.

Covid-19 salgını nedeniyle ikinci kez kapanma önlemi uygulanan 2021 yılının Ocak-Şubat aylarında toplam 281 kaza meydana gelirken, aynı dönemin bir önceki yılı olan 2020’de 605 kaza kayıtlara geçti. 2019 yılında ise aynı dönemde 575 kaza oldu.

2021’de uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle daha önceki yıllara göre trafik kazası sayısında yarı yarıya bir düşüş görülürken, ikinci kapanma döneminde bir öncekinden farklı olarak ölümlü kazalar da kayıtlara geçti. 2021'deki ölümlü kazaların, 2'si Ocak, 2'si Şubat, 2'si Mart, 2'si Nisan'da meydana geldi.