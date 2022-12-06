Pahalılıkta dünya dördüncüsüyüz

KKTC; Zimbabwe (yüzde 321), Lübnan (yüzde 203) ve Venezuela'nın (yüzde 158) ardından en yüksek gıda fiyatlarının olduğu 4'üncü ülke olmayı sürdürüyor



İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu kasım ayında yüzde 114.35 oldu.

Ekimde yüzde 130.75 olan gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon ise bu ayda yüzde 125.20'ye geriledi. Böylece gıda enflasyonu, nisandan bu yana yüzde 100'ün üstünde seyretmeyi sürdürdü. Gıda enflasyonu aylık bazda kasımda yüzde 5.19 artış gösterdi.

Dünyada gıda fiyatları da üst üste 8'inci ayda geriledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının kasımda bir önceki aya göre 0.2 puan gerilediğini ve 135,7 puana indiğini bildirdi.

KKTC; Zimbabwe (yüzde 321), Lübnan (yüzde 203) ve Venezuela'nın (yüzde 158) ardından en yüksek gıda fiyatlarının olduğu 4'üncü ülke olmayı bu ay da sürdürdü.

5 Ocak ayında ülkedeki gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 66.76 olmuştu.

EN FAZLA ARTIŞ AYLIK VE YILLIK BAZDA DANA ETİ KIYMADA

Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu.

Ekmek Normal Ekmek (Dilimli veya Bütün) - aylık yüzde 3.51 / yıllık yüzde 96.65

Tavuk Temizlenmiş Bütün - aylık yüzde 0.00 / yıllık yüzde 129.10

Süt Uzun Ömürlü - aylık yüzde 1.24 / yıllık yüzde 127.78

Hellim - aylık yüzde 1.72 / yıllık yüzde 131.79

Yoğurt Kaymaklı (Plastik Kase) - aylık yüzde 0.65 / yıllık yüzde 103.67

Dana Eti Kıyma - aylık yüzde 23.69 / yıllık yüzde 184.48

Su Damacana (Pet Şişe) - aylık yüzde 3.46 / yıllık yüzde 91.59

Kuzu Eti Pirzola yüzde 14.81 / yıllık yüzde 96.68

