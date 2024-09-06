“Pahalılık, turizmi bitiriyor”

Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, uçak bileti fiyatlarının yanı sıra piyasadaki pahalılık nedeniyle otellerin de, restoranların da artık hem Güney Kıbrıs’tan hem de Türkiye’den daha pahalı bir noktaya geldiğinden yakındı ve bu ortamda ülkeye nasıl turist getirilebileceğini sorguladı. Tolun, dünyanın en pahalı uçak fiyatlarının bizde olduğunu vurguladı

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ülkedeki pahalılığın turizm sektörünü bitirme noktasına getirdiğini kaydetti. Tolun, uçak şirketlerinin istedikleri fiyatları uyguladığını ve KKTC’ye ulaşmanın çok pahalı bir hal aldığını anlattı.

Orhan Tolun, iç hat uygulamasının yapılması ve uçak bilet fiyatlarına Türkiye’de olduğu gibi tavan ve taban belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Tolun, uçak bilet fiyatlarının yanı sıra kontrolsüz bir şekilde yapılan zamların ülkede büyük bir pahalılık yarattığını ifade ederek, piyasadaki pahalılık nedeniyle otellerin de, restoranların da artık hem Güney Kıbrıs’tan hem de Türkiye’den daha pahalı bir noktaya geldiğinden şikayet etti. Başkan Tolun bu ortamda ülkeye nasıl turist getirilebileceğini sorguladı.

“DÜNYANIN EN PAHALI UÇAK BİLET FİYATLARI BİZDE”

“KKTC’deki koşullar çok kötü bir noktaya geldi. Özellikle pandemi sonrasında piyasa fiyatları kontrol edilemez durumda. İsteyen istediği fiyatı koyuyor, kontrol yok.” diyen Tolun, turizm sektörden uçak bilet fiyatlarını örnek gösterdi. Tolun, “Dünyanın en pahalı uçak fiyatları bizdedir.” dedi.

Türkiye’de taban ve tavan fiyat uygulaması olduğunu belirten Başkan Tolun, Türkiye’de şehirler arası uçuşların 2 bin 500 ile 4 bin 500 TL arasında olduğunu kaydetti. Tolun, “Mesela siz İstanbul’dan Kars’a uçsanız bilet fiyatı 2 bin 500 ile 4 bin 500 TL’dir. Biz de ise 14 bin de olur 24 bin de. Şirket kaç isterse onu koyar.” ifadelerini kullandı.

Tolun, Türkiye hükümetinin uçak fiyatlarına karar verebildiği gibi KKTC’de de bir tavan ve taban fiyat belirlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, KKTC havalimanın da iç hat sayılması gerektiğini kaydetti. KITSAB Başkanı, “Burası da iç hat olmalı. Böyle olursa burada da 5 bin 6 bin hatta 7 bin olur bilet fiyatı.” diye konuştu.

‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ kimliği olanların Larnaka ya da Baf’tan uçuş yaptığını anlatan Orhan Tolun, “Larnaka’dan Malta’ya 100 Euro’ya uçak bileti buluyorsunuz. Bizdeki bilet fiyatları artık çok pahalı” şeklinde konuştu.

“GÜNEY’DEKİ OTELLER ARTIK BİZDEN UCUZ”

Sadece uçak bilet fiyatları değil otel fiyatlarına da çok pahalı olduğuna değinen Başkan Tolun, “Bizdeki otel fiyatları Güney Kıbrıs’ın 3’te 2’sine tekabül ediyordu. Şimdi Rum tarafı bizim fiyatlarımızın 3’te 2’si oldu. Ama buna sebep olan nokta maliyetlerdir. İçerdeki kontrolsüzlüğün yarattığı pahalılık her noktaya yansıyor” dedi. Tolun, Kuzey Kıbrıs turizminin hem özelde Antalya genelde Türkiye ile hem de Güney Kıbrıs ile yarıştığını ifade ederek, bilet fiyatlarının pahalılığı ve uzun süre tanıtım yapılmaması nedeniyle ülkeye turist akışının azaldığını belirtti. Şu anda Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın KKTC’nin dünyada tanıtmaya başladığını anlatan KITSAB Başkanı, ancak ülkedeki pahalılığın en büyük sorun olduğun yineledi. Pahalılığa restoranları da örnek gösteren Başkan Tolun, “Restoranlarda da Güney’den daha pahalı bir noktaya geldik. Uçak biletiniz pahalı, otelleriniz pahalı, restoranlarınız pahalı. Bu durumda nasıl rekabet edebileceksiniz?” sorusunu sordu.