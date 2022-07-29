banner762
banner815
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
117 0
Muhtardan haklı isyan
Muhtardan haklı isyan
37 0
 
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
41 0
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
13 0
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
117 0
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
165 0
Hayvancı diz çökmeye başladı
Hayvancı diz çökmeye başladı
26 0
banner797

“Pahalılık artacak”

banner476

Ticaret Odası, Gümrük Dairesi personelinin ek mesai yapmama eyleminin, ithalat ve ihracat işlemlerini aksattığını vurguladı ve bu durumun piyasada pahalılığa ve yetersizliğe yol açacağı konusunda uyardı

banner825
“Pahalılık artacak”
 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO),  gümrük kapılarında çalışan Gümrük Dairesi personelinin ek mesai yapmama eyleminin, ithalat ve ihracat işlemlerini aksattığını belirterek, gümrüklerdeki çalışmaların verimlilik esasına göre düzenlenmesi çağrısında bulundu.
Oda, ek mesaiye kalmama eylemi sonucunda ek maliyetlerin oluştuğuna ve tedarik zincirinin aksadığına işaret ederek, bu durumun piyasada pahalılığa ve yetersizliğe yol açacağı konusunda uyardı.
Oda’dan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin bu sorunlara çözüm bulmadığı ve iş insanları ve kamu görevlilerini karşı karşıya getirerek, çalışma ahenginin bozulmasına ilgisiz kaldığı öne sürülerek, hükümetin, gümrük kapılarındaki çalışmaları, ulaşım olanaklarını ve zorluklarını dikkate alarak, piyasada oluşan olumsuzlukları minimize edecek şekilde yeniden düzenleme yapması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, yıllardan beri gümrük kapılarındaki işlemlerin genellikle mesai saatleri dışında ve ek mesai ücreti ödenerek gerçekleşmesinin maliyetlerin yükselmesine neden olduğu bilinmesine rağmen bu durumun düzeltilmediği ve devletin tahsil ettiği ek mesai ücretlerini gümrük çalışanlarına aktarmaması nedeniyle sorunların büyüdüğü ileri sürüldü.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.