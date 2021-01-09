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Pahalılığın bir nedeni de hantal bürokrasi

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Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, piyasada olan pahalılığın bir nedeninin de bürokrasinin hantal çalışması olduğunu vurguladı

Pahalılığın bir nedeni de hantal bürokrasi
 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, piyasada olan pahalılığın bir nedeninin de bürokrasinin hantal çalışması olduğunu belirterek, yapısal reformların gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz,  BRT’de Baykan Gürses’in sunduğu 45+ programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kamudaki verimsiz işleyişin piyasayı kötü etkilediğini söyleyen Deniz, “Piyasadaki pahalılığın bir nedeni de kamuda verimsizlik, bürokrasinin hantal çalışmasıdır” diyerek, yapısal reformların gerçekleştirilmesi gerektiğini, bunlardan en önemlisinin kamu reformu olduğunu belirtti.
Devlette çalışan memurun maaşının pazarlığını yapmadıklarını kaydeden Deniz, “Derdimiz verimli bir ortamda çalışmalarıdır” dedi.
Piyasanın ucuzlatılması gerektiğini her defasında söylediklerini belirten Deniz, KKTC piyasasının Kıbrıs’ın güneyi ve Türkiye’den daha ucuz olması gerektiğini ifade ederek, “Bunların çalışması biz de var. Paylaşmaya hazırız. Çoğu ürün Türkiye’den ithal edilmektedir. Türkiye ile yapılan gümrük anlaşmasında rüçanlı tarife uygulandığından gümrük vergisi yok. Ancak ithal edilen her ürünün peşin olarak yüzde 4 vergi stopajı daha malı satmadan verilmektedir. Bunlarla ilgili politika değişikliği talebimiz var” ifadelerini kullandı.
Turgay Deniz, tüm dünyanın pandemi döneminde piyasayı ucuzlatma yoluna gittiğini, vergi yüklerini hafiflettiğini kaydetti.
Emlak vergilerine yapılan zamı eleştiren Deniz, “Emlak vergilerinin çok düşük rakamlarda olduğu konusunda hemfikiriz. Ancak zamanlama yanlıştır. Bu zam pandemi döneminde olmamalıydı. Önümüzdeki sene yapsalardı bizden destek alırlardı” dedi.
 
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