“Pahalılığa karşı gereğini yapıyoruz”

Başbakan Üstel “Herkes pahalılıktan bahsediyor. Bunun gereğini yapıyoruz. Halkımızın yoğun şikayetleri doğrultusunda 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren tüm marketlerimiz artık çok daha sıkı şekilde denetlenecektir" dedi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ile birlikte UBP Gazimağusa ve İskele ilçesinde partililer ile buluştu. Buluşmada, Gazimağusa ilçesi kadın kolları Meme Sağlığı Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlikte de düzenlendi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Kurultay ve sonrasındaki Meclis Başkanlığı sürecine değindi. Üstel, “Bir kurultay geçirdik. Bu süreçte basında yazılıp çizilenlere cevap vermedik. Çünkü bizim görevimiz halkımıza hizmet etmek. Önceliğimiz 2013'den sonra yarım kalan projeleri bitirmek. Halkımızın refah seviyesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üstel sözlerine şöyle devam etti:

“Önemli bir döneme giriyoruz. Yapmamız gereken işler, bitirmemiz gereken projeler var. Bize boşuna zaman kaybettirmeye çalışanlara inat, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Ben bu partinin abisiyim, büyüğüyüm. Sorumlulukla hareket etmek zorundayım. Partimin bütünlüğünü devam ettirmek zorundayım. Bütünlüğümüzü bozmaya çalışanlara izin vermedik, vermeyeceğiz."

2025 yılı Şubat ayında geçirilecek olan elektronik etiket sistemi ile başlayacak olan market denetimlerinden de bahseden Üstel, "Herkes pahalılıktan bahsediyor. Bunun da gereğini yapıyoruz. Gerekli olan yasal çalışmalar yapıldı. Halkımızın yoğun şikayetleri doğrultusunda 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren tüm marketlerimiz artık çok daha sıkı şekilde denetlenecektir" şeklinde konuştu.