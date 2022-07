“Pahalı olsa da acil alım yapmak zorundayız”

Başbakan Üstel, Teknecik’e yakıt konusunda uluslararası ihale süreci tamamlanana kadar, daha pahalı olmasına karşın ‘acil alım’ yapmak zorunda olduklarını söyledi



Başbakan Ünal Üstel ‘yakıt alımı’na ilişkin açıklama yaptı, uluslararası ihale süreci tamamlanana kadar, daha pahalı olmasına karşın ‘acil alım’ yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Kesin çözümün Türkiye’den kablo ile elektrik temini olduğunu da savunan Üstel, “Bu konudaki ısrarımı, her fırsatta Anavatan Türkiye yetkililerine de aktardım. 20 Temmuz kutlamaları için adamızda ağırlamaya hazırlandığımız Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine yeniden aktaracağım” dedi.

Üstel, elektrikle ilgili uzun süredir kötü yönetilen bir sürecin sonuçlarının yaşandığını ifade etti, ihmali olanların pahalı alım da dahil, devleti zarara uğratan kim varsa hesabının sorulması için çaba harcayacağını da yineledi.

Üstel’in açıklaması şöyle:

“Başbakan olarak kamuoyuna sağlıklı bilgi verme konusunda hep açık oldum.

Maalesef, ülkemizin enerji konusunda yaşadığı yakıt alım sorunu devam etmektedir.

Başbakan olduktan sonra bu sorunu kucağımda buldum. Özellikle bayram öncesi, bu konuda yetkili başka isimler de olmasına rağmen, Başbakan sorumluluğu ile konuyla bizzat ilgilendim.

Her aşamasını, ülkemize yakıt gelmesini, boşaltma işlemi de dahil yakından takip ettim.

Bu arada uluslararası ihale süreci devam ediyor. Nihai hedefim budur. Ancak, süreç o noktaya gelene kadar acil alım yapmak zorundayız.

Acil alım da bu piyasada hem taşıma, hem de yakıt alımı safhasında daha pahalı. Bunun da en uygun ve ucuz bir şekilde yapılması için gerekeni yapacağım.

Maalesef uzun süredir kötü yönetilen bir sürecin sonuçlarını yaşamaktayız.

Daha önce de açıkladım. Bir taraftan ülkemizin enerji açığı yaşamaması, diğer yandan da süreci bu noktaya getiren herkesin şeffaf bir şekilde sorgulanması için çalışacağım.

Sayıştay Başkanlığı daha önce denetçi görevlendirdiğini açıklamıştı. Ben de Başbakanlık Denetleme Kuruluna gerekli süreci başlatmaları için talimat verdim.

Bu konuda, kimin ihmali varsa, pahalı alım da dahil, devleti zarara uğratan kim varsa hesabının sorulması için çaba harcamak boynumun borcudur.

Bilinmesini isterim ki, nihayetinde uluslararası ihale tamamlanacak ve daha ucuza, daha ucuz taşıma ücretine ve istikrarlı yakıt teminine kavuşacağız. Ama bu süreçte halkımıza yaşatılanların da üzerini örtmeyeceğiz.

Nihayetinde, kesin çözüm bellidir. Ülkemizde güneşten daha çok enerji üretmek ve üretim çeşitliliğini sağlama adına Türkiye’den kablo ile elektrik temini mümkündür.

Bu konu siyasete malzeme yapılsa da yaşam bulması benim açımdan, ülkemiz için hayati bir konudur. Kablo ile enerji temini, sadece ülkemiz için değil, Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından da tüm siyasi duruşlardan bağımsız değerlendirilmelidir.

Amacım, uzun vadeli, şaibeden uzak, enerji arzını sarsmayacak, bölge barışına da katkı sağlayacak bir çözüme yardımcı olmaktır.

Bu vesile ile, bilinmesini isterim ki, olabilecek en ucuz şekilde bu süreçteki alımları tamamlamak ve enerji talebini kesintiye uğratmayacak şekilde karşılamak için gerekli tedbirleri almak için çalışıyorum. Bu arada son dönemde yaşananlarla ilgili ihmal varsa hesabını sormak da Başbakan olarak görevimdir.

Bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğim. Zor olacak ama sonuna kadar başarmak için çalışacağım.”