Özyaşar, Başkan Uluçay’a kitabını takdim etti

Özyaşar, Osmanlı Dönemi’nden günümüze kadar olan süreci ele alan ve Kıbrıs Türk toplumunda spor ve siyaset ilişkisinin anlatıldığı “Zoraki Evlilik” isimli kitabını Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a takdim etti

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğretim Görevlisi Ahmet Özyaşar, Kıbrıs Türk toplumunda spor ve siyaset ilişkisini anlatan "Zoraki Evlilik" isimli kitabını Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a takdim etti.

DAÜ Öğretim Görevlisi ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı Ahmet Özyaşar, Osmanlı Dönemi’nden günümüze kadar olan süreci ele alan ve Kıbrıs Türk toplumunda spor ve siyaset ilişkisinin anlatıldığı “Zoraki Evlilik” isimli kitabını Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a takdim etti.

Dün Başkan Uluçay’a gerçekleştirdiği ziyaretinde kitabı hakkında bilgiler veren Özyaşar, kitabı yazım sürecinde yaptığı araştırmalar ve mülakatları anlatarak kitabının derlemeler sonucunda ortaya çıktığını kaydetti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı Ahmet Özyaşar’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, geçmişten günümüze toplumun hafızası niteliğindeli ‘’Zoraki Evlilik’’ isimli kitabın son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Özyaşar’a teşekkürlerini ileten Başkan Uluçay, başarılarının devamını da diledi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı Ahmet Özyaşar’ın ‘’Zoraki Evlilik’’ isimli kitabının tanıtımı ve imza günü için 13 Ağustos 2024 Salı günü Gazimağusa Belediyesi Bandabuliya’da bir etkinlik gerçekleştirilecek