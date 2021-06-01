Özyalçın ailesinden anlamlı katkı

Özyalçın ailesi, Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan PCR testlerinde yaşanan yoğunluğu sonlandırmak adına, Karakum’daki Özyalçın şirketler grubuna ait binayı Sağlık Bakanlığı’na tahsis etti

Gine Doktor Akçiçek Hastanesi’nde, vatandaşların yaşadığı PCR testi izdihamına kayıtsız kalamayan Özyalçın Şirketler Grubu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için, Sağlık Bakanlığı’yla işbirliği yaparak, şirkete ait Uğur Mumcu Caddesi-Karakum Lemar yanında yer alan 2bin metre karelik alanı, PCR Merkezine dönüştürdü.Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bakanlık yetkilileri ve Özyalçın Şirketler Grubu Direktörleri Yağmur Özyalçın ve Yaprak Özyalçın, ile birlikte, dün hizmete giren PCR Merkezini gezerek, basına açıklamada bulundu.Ünal Üstel, uzun zamandır Girne Belediyesi Leymosun Kültür Evinin PCR merkezi olarak hizmet verdiğini ancak geçtiğimiz Çarşamba, ani ve anlaşılmaz bir kararla Girne Belediyesi’nin bu merkezi kapattığını kaydetti ve vatandaşın mağduriyeti gidermek için testlerin Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Acil Polikliniği’ne kaydırıldığını hatırlattı.Hastanede testlerden yaşanan yoğunluğu gidermek için çalışırken Yağmur ve Yaprak Özyalçın’ın, babaları Oğuz Özyalçın’ın anısına, bu binayı, Covid-19 süresince kullanılmak üzere, karşılıksız olarak Bakanlığa tahsis ettiğini söyleyen Üstel, Özyalçın Şirketler grubuna teşekkür ederek, Oğuz Özyalçın’a rahmet diledi.Özyalçın Construction Ltd. Direktörlerinden Yağmur Özyalçın da, Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan PCR testlerinde yaşanan yoğunluğu sonlandırmak adına Karakum’daki kendilerine ait binayı Oğuz Özyalçın anısına Sağlık Bakanlığı’na tahsis ettiklerini belirtti. Yağmur Özyalçın, Girne halkının daha modern ve çağdaş şartlarda test yaptırabilmesi için 4 gün içinde binanın tüm altyapı ve tadilat işlerinin tamamlandığını söyledi.Yağmur Özyalçın, “Babalar gününde babamızı bu vesileyle anmak istedik, onun anısına herhangi bir maddi karşılık beklemeden buranın kullanımını Sağlık Bakanlığı’na verdik” dedi.Özyalçın, PCR testlerinden dolayı gerek Girne Akçiçek Hastanesi’ndeki yoğunluk gerekse Girne’de test yaptırmak isterken vatandaşların yaşadığı sıkıntılara katkıda bulunmak için, şehrin yükünü bir nebze de olsa azaltmak için katkıda bulunduklarını ifade etti.Özyalçın, test merkezinin dün sabah hizmete girdiği bilgisini de paylaştı. “PCR testleri yapılmaya başlandı. Artık Girnelilerin test sıkıntısı olmayacak.” dedi.