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Özuslu, yurttaşla buluştu

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Özuslu, yurttaşla buluştu
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Milletvekili adayı olarak açıkladığı Sami Özuslu, Merkez Lefkoşa’daki açık pazarı ziyaret etti.
Esnafın sorunlarını dinleyen Sami Özuslu, çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı.
25 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek ara seçimde CTP’nin milletvekili adayı olan Sami Özuslu’ya, yurttaşlar ilgi gösterdi.
 
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