Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, “Bu seçimle birlikte toplum bir umut ışığı görecek” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, Gazimağusa’da Emekli Polisler Derneği’ni ve Kıb-Tek ambarını ziyaret etti. Sami Özuslu’ya, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

-Özuslu

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “İsias bizim ortak davamızdır. İlk gün olduğu gibi sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağız. Adaletin tecelli etmesi için elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Bilimsel akla uygun olmayan işlerin nelere mal olduğunu en acı şekilde yaşadık” dedi.

Toplumsal birliğin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade eden Özuslu, şu ifadeleri kullandı:

“Toplumsal birliği yeniden sağlamamız gerekiyor. Bu toprakların insanlarıyız, emeğimizle geçiniyoruz. Hepimiz bu ülkede yaşanan ekonomik yıkımdan etkileniyoruz. Yarın ne olacak ve yeni nesiller nasıl yuva kuracak? Tam bir karanlık ve belirsizlik içinde sürükleniyoruz. Bu koşullarda bir seçim var. Bu seçim bir mesaj verme seçimidir. Bu seçimle birlikte, toplum bir umut ışığı görecek. Bu kötü gidişatı tersine çevirebileceğini gösterecek.”

Özuslu, Kıb-Tek ambarını ziyaretinde, CTP’nin enerji konusundaki vizyonunu da paylaştı, çalışanlarla görüş alışverişinde bulundu.