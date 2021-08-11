banner583
ÖZÜR VE YAYINDAN KALDIRMA
ÖZÜR VE YAYINDAN KALDIRMA
16 0
Cumhurbaşkanlığı'nda 2 pozitif vaka
Cumhurbaşkanlığı'nda 2 pozitif vaka
23 0
 
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
Koronavirüs salgını nihayet bitiyor mu?
114 0
Anastasiadis’e protesto şoku
Anastasiadis’e protesto şoku
20 0
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
Okullar 13 Eylül'de açılıyor
4B 0
"Zorunlu aşılama politikası gerekebilir"
16 0
Kartingçiler keyif verdi
Kartingçiler keyif verdi
9 0
banner661

ÖZÜR VE YAYINDAN KALDIRMA

banner476

banner666
ÖZÜR VE YAYINDAN KALDIRMA
24.5.2021, 26.5.2021, 27.5.202, 28.5.2021, 31.5.2021, 2.6.2021 ve 7.6.2021 tarihli gazetelerimizde, bazı güvenilmez ve sözlerinin doğruluğu şaibeli kişilerin haber içeriği taşımayan, beyanları ve açıklamaları ışığında Sn. Halil Falyalı ile ilgili yayınlarımızın, geçeklerle bağdaşmadığı, iftira ve karalama ötesinde hiçbir önem içerdiğinin tarafımızdan tespit edilmiş olması nedeniyle, Sn. Halil Falyalı ve ailesine verdiğimiz sıkıntı ve üzüntüden dolayı özür diler, yapılan yayınları kaldırdığımızı kamuoyuna ve okuyucularımıza beyan ederiz.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.