ÖZÜR VE YAYINDAN KALDIRMA

24.5.2021, 26.5.2021, 27.5.202, 28.5.2021, 31.5.2021, 2.6.2021 ve 7.6.2021 tarihli gazetelerimizde, bazı güvenilmez ve sözlerinin doğruluğu şaibeli kişilerin haber içeriği taşımayan, beyanları ve açıklamaları ışığında Sn. Halil Falyalı ile ilgili yayınlarımızın, geçeklerle bağdaşmadığı, iftira ve karalama ötesinde hiçbir önem içerdiğinin tarafımızdan tespit edilmiş olması nedeniyle, Sn. Halil Falyalı ve ailesine verdiğimiz sıkıntı ve üzüntüden dolayı özür diler, yapılan yayınları kaldırdığımızı kamuoyuna ve okuyucularımıza beyan ederiz.