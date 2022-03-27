Özür ve düzeltme

Sitemizde öğle saatlerinde yayınlamış olduğumuz 'Gönül Öztürk sevenlerini üzdü' haberimizde kullandığımız fotoğrafın teknik bir hata sonucu başka bir vatandaşımızın fotosu kullanılmıştır.

Her iki taraftanda yapılan yanlışlıktan dolayı özür dileriz. Doğru fotoğrafın ekteki fotoğraf olduğunu belirterek merhume Gönül Öztürk'e bir kez daha Allah rahmet eylesin dileriz.