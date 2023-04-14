Öztürkler’in bebek sevgisi

İçişleri Bakanı Öztürkler, Bakanlığa gelen Emir Asaf isimli bebeği kucağına alıp sevdi

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, dün sabah anne ve babasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı’na gelen Emir Asaf’ın sevgisiyle güne başladı.Öztürkler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:“Yoğun başlayan bir günün ilk saatlerinde Bakanlığımızdan hizmet almak için bebekleriyle gelen, sıra bekleyen kardeşlerimizin tatlı ve bir o kadar da neşeli bebekleri Emir Asaf’ın sevgisi ile güne başladık. Allah tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve güzel günler nasip etsin. Güvenle, mutlu, sağlıklı ve huzurlu büyümeleri, güzel günler görmeleri için emek vermek, üretmek herşeye değer”