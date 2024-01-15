Öztürkler ve Akpınar'dan Dr. Küçük'ün ölüm yıl dönümü mesajları...

UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler ve DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 40’ıncı yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.



Öztürkler: “Dr. Küçük, halkçı kimliği ile gönüllere taht kurmuştur”



Akpınar: "Lider Dr. Küçük'ün, ‘Bu dâva memleket dâvası, gençlik dâvasıdır.’ sözlerini bugünün de yarının da gençlerine anlatmaya devam edeceğiz"



Öztürkler mesajında “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının manevi, kültürel ve milli değerlerini korumak, kimliğine sahip çıkmak uğruna büyük mücadeleler vermiştir. 15 Ocak 1984'te ebediyete uğurladığımız Dr. Küçük, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde en önde yer almış, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin böl-yönet politikalarına karşı ecdadımızın mirası olan Evkaf İdaresi’nin Kıbrıs Türkü’ne iadesini ulusal mücadelemizin merkezine koymuştur.” ifadelerine yer verdi.



İngiliz Sömürge hükümetinin her türlü baskı ve yıldırma politikalarına karşı halkın bilinçlenmesi, milli ve manevi değerlerini koruması adına büyük fedakârlıklarda bulunan Dr. Küçük’ün önderliğinde verilen mücadeleler sonucunda Vakıflar İdaresi’nin gerçek sahibi olan Kıbrıs Türklerine iade edildiğini belirten Öztürkler, halkçı kimliği ve insanına olan sevgisi ile Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının gönlünde taht kurduğunu, varoluş mücadelesinde rehber olduğunu belirtti.



Dr. Küçük’ün gerek Vakıflar İdaresi’nin gerçek sahibi olan Kıbrıs Türkü’ne iadesi, gerekse de milli mücadeledeki emekleriyle fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını kaydeden Öztürkler, Dr. Fazıl Küçük’ün rahmet, saygı ve özlemle andığını bildirdi.



-GAÜ Kurucu Rektörü ve DP Milletvekili Akpınar’ın mesajı…



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar da ebediyete intikalinin 40'ıncı yılında Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük için mesaj yayımladı.



Akpınar, GAÜ Haber aracılığıyla yayımlanan mesajında şunlara yer verdi:



“Milli mücadelenin kıvılcımını ateşleyen, vermiş olduğu eşsiz mücadele ile Kıbrıs Türklerinin bir halk olarak tarih sahnesinde yer alabilmesini sağlayan önderimiz Dr. Fazıl Küçük'ü ebediyete intikalinin 40'ıncı yılında ‘Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi’ olarak, şükran ve minnet ile yad ediyor, rahmet diliyoruz.



Girne Amerikan Üniversitesi, Lider Dr. Küçük'ün, ‘Bu dâva memleket dâvası, gençlik dâvasıdır.’ sözlerini bugünün de yarının da gençlerine anlatmaya devam edecektir. Ruhu şad olsun.”



