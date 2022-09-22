Öztürkler: “Muhaceret sisteminde yapacaklarımızla daha iyi noktalara geleceğiz”

Ankara’daki temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile dün yaptığı görüşmenin çok verimli geçtiğini, özellikle ülke giriş-çıkışlarında alacakları teknik destekler, muhaceret sistemlerinde yapacakları yapılandırmalarla çok daha iyi noktalara gelineceğini söyledi.





İçişleri Bakanı Öztürkler, YÖK Başkanı Erol Özvar’ı da ziyaret etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün öğleden sonra Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’ndaki toplantıda mevkidaşı Süleyman Soylu’yla bir araya gelen Öztürkler, görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.



İki bakanlık arasında işbirliği protokolleri ile yürütülen çalışmalarda güncel durum analizi, Sınır giriş-çıkışları, pasaport, güvenlik, eğitim, suçla mücadele, göç ve teknik altyapı alanlarında yürütülen çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübesinden faydalanmak ve muhaceret sistemlerinin güncel yazılımlarla desteklenmesi konularında nasıl destek sağlanabileceği hususları heyetler arası toplantıda masaya yatırıldı.



Bakan Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı halk adına büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek “Çok verimli bir toplantı oldu. KKTC’de ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına birçok adım atıldı. Bu yönde adım atmaya devam edeceğiz. Özellikle ülke giriş-çıkışlarında alacağımız teknik destekler, muhaceret sistemlerimizde yapacağımız yapılandırmalarla çok daha iyi noktalara geleceğiz. Burada tüm bu konuları ele alma şansımız oldu. Bizlere her zaman destek olan mevkidaşım Sayın Soylu’ya ve ekibine bir kez daha teşekkür ederim” dedi.



-Öztürkler, YÖK Başkanı Özvar ile de öğrenci muhaceretleri konusunda fikir alışverişinde bulundu



İçişleri Bakanı Öztürkler, Ankara temasları kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar’ı da ziyaret etti.



Öztürkler, Öğrenci Muhaceretleri ile ilgili online muhaceret sistemlerinde yapılacak yeni yapılandırma, E-Vize Otomasyon Sistemi ve ortaya çıkan eksiklikler konusunda da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ile fikir alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.



Çok verimli bir görüşme olduğunu ifade eden Öztürkler, Türkiye Hükümeti, kurumları ve yöneticileri ile gönül bağımızdan ayrı olarak bir de kişisel ilişkilerimizin, dostluklarımızın da toplumumuza fayda sağlayacak konularda olumlu yansıdığını görmek ayrıca bizleri mutlu etmektedir” ifadelerini kullandı.