Öztürkler: Denetimler artarak devam etmeli

Denetimlerin artarak devam etmesi gerektiğine işaret eden Öztürkler, "atıklarla ilgili bu kadar sık yangın çıkmasının" detaylarıyla soruşturulması ve bundan sonraki sürecin de doğru yönetilmesi gerektiğini vurguladı





Güngör çöplüğünde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güngör Katı Atık Depolama Alanı'na giderek çalışmalarla ilgili incelemede bulundu.

BRT’nin haberine göre, kontrollü şekilde devam eden yangına iş araçları müdahale ediyor. Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, İçişleri Bakanlığı da iş araçlarıyla yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Katı Atık Depolama Alanı'na giderek çalışmalarla ilgili incelemede bulunan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, toprak örtme çalışmalarına bakanlık olarak destek verdiklerini söyledi.

Denetimlerin artarak devam etmesi gerektiğine işaret eden Öztürkler, "atıklarla ilgili bu kadar sık yangın çıkmasının" detaylarıyla soruşturulması ve bundan sonraki sürecin de doğru yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

“YANGIN DÜNE GÖRE ETKİSİNİ YİTİRDİ, İŞ ARAÇLARIYLA DESTEK SAĞLIYORUZ”

BRT’de yayınlanan 17. Saat programına katılan Bakan Öztürkler, yangının kontrollü olduğunu, söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve iş araçlarıyla destek sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Güngör Atık Depolama Sistemi’nde sık sık yangın çıktığına dikkat çeken Öztürkler, bunun üzüntü verici olduğunu, çıkan dumandan insan sağlığının olumsuz etkilendiğini belirtti ve denetiminin önemini vurguladı.

Öztürkler, “Denetimin artarak devam etmesi gerekmektedir. Niye bu kadar sık yangınlar çıkıyor, atıklarla ilgili soruşturma yapılmalı. Daha önce de defalarca aynı yerde yangın çıktı. Bu üzüntü verici, buradan çıkan dumandan bölgedeki insanlar da sağlık açısından olumsuz etkileniyor. Buraya önem veriyoruz, iş araçlarıyla destek vermeye çalışıyoruz. Yangın düne göre daha kontrol edilmiş durumda ancak istenilen noktada değil. Buradaki mücadeleyle bu yangın inşallah en erken zamanda söner” dedi.

“DENETİMLER DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YAPILMALI... PROFESYONEL BİR İHALEYE ÇIKILMASI GEREKİYOR”

Bakan Öztürkler, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın denetimi altında olan Güngör Katı Atık depolama alanında denetimlerin düzenli bir şekilde yapılmasının önemine de işaret ederek, sürecin yönetimiyle ilgili kısa ve orta vadede neler yapılması gerektiğini değerlendireceklerini ve gereken adımları atacaklarını söyledi.

Güngör çöplüğü için ihaleye çıkılması gerektiğini kaydeden Öztürkler, “İhale yapılmadığı için söz konusu şirketin ihalesi uzatıldı. Burada şartnamenin doğru hazırlanarak profesyonel bir ihaleye çıkılması gerekiyor. Bunun da takipçisi olacağız” diye konuştu.

“Yerel yönetimler ve transfer istasyonlarıyla ilgili bir çalışma olacak mı?” sorusuna Bakan Öztürkler, bundan sonrası için sürecin doğru projelerle doğru şekilde yönetilmesi gerektiği yanıtını verdi.

“GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILIP SÜRECİN DOĞRU DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR”

Öztürkler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu komple düşünülmesi ve tartışılması gereken bir nokta. Bizlerin ve yerel yönetimlerin tecrübesini bu ihaleye katarak 11 belediyenin atıklarını bıraktığı bir noktanın, atıkların ayrıştırılması noktasında doğru mu yapılıyor diye daha sıkı denetimler ortaya konulmalı. Ciddi bir yetki karmaşası da var. Bu karmaşanın kaldırılması için hem içişleri hem de Turizm Bakanlığı’nın hem de çevre mühendislerinin tecrübesinin ihaleye yansıması gerekiyor. Şu andaki yangını şirkete bağlamak da doğru olmaz, geçmişten bugüne neler yapıldığının çok ciddi şekilde analizlerinin yapılıp bundan sonraki sürecin doğru yönetilmesi gerekiyor. Hem yerel yönetimlerin hem çevre mühendislerinin katkılarıyla doğru planlama şart. Biz de üzerimize düşen sorumluluk çerçevesinde katkı koyacağız.”



