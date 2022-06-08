İçişleri Bakanı Öztürkler, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) gibi uluslararası tanınırlığı olan bir yapıda önemli komitelerinde başkan ve eş başkan olarak görev almalarının ülke açısından çok önemli ve değerli olduğununa işaret etti

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Uluslararası tanınmışlığı olan “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı” (UCLG-MEWA) komitelerinde görev yürüten belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Öztürkler, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) gibi uluslararası tanınırlığı olan bir yapıda önemli komitelerinde başkan ve eş başkan olarak görev almalarının ülke açısından çok önemli ve değerli olduğununa işaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Öztürkler, 25-27 Mayıs tarihleri arası Konya’da gerçekleşen UCLG-MEWA’nın 7. kongresinde Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetimler Komitesi Eş Başkanı olarak seçilen Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı olarak görev alan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye ve aynı komiteye Eş Başkan olarak seçilen Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’e çalışmalarında başarı diledi. Öztürkler, “Belediyelerimizin uluslararası temasları çok önemli ve değerlidir” dedi.

Toplantıda Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip tarafından İçişleri Bakanı Öztürkler’e Orta Doğu Batı Asya Bölge Teşkilatı altında yürütülen çalışmalar, yapılan uluslararası temaslar, planlanan çalışmalar ve genel faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Bakan Öztürkler, Yerel Yönetimlerin uluslararası örgütlerle temaslarının geliştirilmesi, bu konuda bakanlığın çalışmalara azami katkı koyması açısından bilgi alışverişinin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Yerel Yönetimler Müdürlüğü'müz, belediyelerimizin uluslararası çalışmaları ve atılan adımları daha aktif şekilde takip edecek, belediyelerimiz ile istişare içerisinde uluslararası statüde yürütülen projelere imkanlar dahilinde katkı koyacaktır”dedi.

Değişen dünya ve gelişen kent diplomasisi, yerel yönetişim gibi konularda bakanlık olarak daha aktif olunacağını belirten Öztürkler, güçlü, ayakları üzerinde durabilen, uluslararası temaslarla da ülkeyi temsiliyet anlamında ileriye taşıyacak, vatandaşı çağdaş projelerle buluşturacak yapılar kurmak için birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen de hazır bulundu.