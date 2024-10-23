Öztürkler, başkan ilan edildi

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’in Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçildiğine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Meclis’in 7 Ekim 2024 tarihli İkinci Birleşimin, 18 Ekim 2024 tarihli Beşinci, Altıncı ve Yedinci Oturumlarında yapmış olduğu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Seçiminin Seçim Sonucu, Anayasa ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü gereğince bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.

Buna göre, beşinci tur oylamada toplantıya katılanların salt çoğunluğu üzerinde 26 kabul oyu alan Ziya Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçildi.

ÖZTÜRKLER’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan UBP Milletvekili ve Yeni Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis Başkanlığı seçiminin Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını vurguladı. Yapısal reformlar ve yasal düzenlemelerin önemine değinen Öztürkler, Meclis komitelerinin ve Genel Kurul’un aktif çalışması gerektiğini belirtti.

Öztürkler’in açıklaması şöyle:

Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Meclisimizin 7 Ekim 2024 tarihli 2’inci Birleşiminin 18 ekim 2024 tarihli 5’inci Birleşiminde seçim sonuçları, seçim tutanağında kabul edilip Genel Kurula okunarak ilan edilmiştir.

Bundan hareketle seçimin tamamlandığı ve yasal statükonun oluştuğu açıktır.

Resmi Gazetenin bugün yayınlanan 216 sayısıyla Meclis Başkanlığı seçim sonuçları resmen ilan edilmiştir.

Bundan sonraki süreçte Meclis’imizin şahsıma verdiği bu görevi, en iyi şekilde yapabilmek birincil görevim olacaktır.

Ülkemizin yapısal reformlara ve bu reformları hayata geçirecek yasal düzenlemelere ihtiyacı vardır.

İnsanlarımızın ekonomik ve sosyal yaşantılarını en üst düzeye çıkararak, refah ve mutluluklarını yukarıları taşıyacak yasal çalışmaların Meclis’imizde hayata geçmesi elzemdir.

Bütün bu çalışmaları en yukarıya taşıyabilmek için şahsımın Başkanlığında, Meclis bünyesindeki komitelerimizin ve genel kurulumuzun aktif çalışması gerekmektedir.

Yeni dönemde çalışmaların hız kazanması adına elimden gelen çabayı ortaya koyacağımı kamuoyuna duyurmak isterim.

Yapılacak bütün bu çalışmalarda tüm görüşlere saygı duyarak, tüm siyasi partilerimize eşit mesafede Meclis Başkanlığı yönetimi olacağını da hassasiyetle duyurmak isterim.

Anavatanımızın da desteği ile hükümetimizin, ülkemizin kalkınması ve ileriye doğru yol alması adına ortaya koyduğu çabalara Meclis’imiz de yasal olarak gereken katkıyı koyacaktır.

Meclis Başkanlığı adaylığım konusunda şahsıma duyduğu güven nedeniyle Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile tüm UBP’li Milletvekili arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Yeni dönemde el ele , ülkemizin güzel yarınları için çalışamaya devam edeceğiz.

Saygılarımla.



