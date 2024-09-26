Öztürk özür diledi

UBP kurultayında Divan Başkan Yardımcısı olarak görev yapan UBP milletvekili Yasemin Öztürk, usulsüzlükleri engellemeyi başaramadığını söyledi ve partililerden özür diledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Yasemin Öztürk, UBP kurultayında yaşanan usulsüzlüklere sert bir dille tepki gösterdi.

Divan Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı kurultayda, parti içindeki skandal olaylara dikkat çeken Öztürk, yaşanan durumlar nedeniyle partililerden özür diledi.

Öztürk'ün açıklaması şöyle:

“Değerli Ulusal Birlik Partililerim;

Sizlerden kendi adıma özür diliyorum.

Divan Başkan yardımcılığını yaptığım kurultayımızda bilgim dışında oluşan sebepler ve çeşitli engellemeler nedeniyle görevimi maalesef layıkıyla yerine getiremedim.

Öyle şeyler yaptılar ki..!

Divan Başkanı ve yardımcısının imzalaması gereken genel başkanlık oy pusulalarını kendi aralarında oy çoğunluğuyla verdikleri bir kararla kendileri imzaladı.

Yine, ilgili yasaya ve parti tüzüğüne aykırı olarak, parti meclisi oylarının sayımı açık yapılması gerekirken, hiçbir adayın gözlemci olarak bulunmasına izin vermediler.

Divanın bir üyesi ve hatta başkan yardımcısı olan bana sayım zamanını bildirmediler ve ben olmadan sayım yaptılar.

Sürekli bir şekilde yasaya ve tüzüğe aykırı davrandılar.

Ben divan başkan yardımcısı olarak sizlerden özür diliyorum.

Yaptıkları usulsüzlükleri engellemek için bir başıma elimden geleni yapmama rağmen maalesef başaramadım.

Tüm Ulusal Birlik Partililerden ve parti meclisine aday olan kardeşlerimle başkanlığa aday olanlardan özür diliyorum.