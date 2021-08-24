Özsoy ve gelini pozitif çıktı

Gazeteci İbrahim Özsoy ve gelini Arzu Özsoy, korona virüse yakalandı





Gazeteci İbrahim Özsoy’un PCR testi pozitif çıktı.

Özsoy PCR testinin pozitif çıkmasının ardından Lefkoşa’daki Pandemi hastanesinde gerekli kontrolleri yapılarak karantina oteline gönderildi.

Sinovac çift doz aşılı olan İbrahim Özsoy’un burun akıntısı dışında herhangi bir semptomu olmadığı açıklandı.

Öte yandan İbrahim Özsoy’un oğlu Necati Özsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşlinin de pozitif olduğunu açıkladı.

Necati Özsoy’un paylaşım şöyle:

Test sonuçlarımızı aldık!

Akşam geç saatlerde Covid-19 trafiği içinde kendimizi bulduk. Normal rutin testlerimizi yaparken Önce babamız İbrahim Özsoy'un testinin pozitif olduğunu öğrendik. Sabahtan ise eşim Arzu'nun testi pozitif olarak sonuçlandı. Pandemi Merkezi'ne gidip babam ve Arzu'nun ilk kontrolleri yapıldı. Endişe edilecek bir durum olmadığı söylendi. Tomografiler çekildi. Babama bir süre ilaç tedavisinin başlatılması gerektiği bildirildi. Şu anda ÖZOK yurdunda istirahate çekildiler. Birinci derece temaslı olarak bizlerin test sonuçları az önce Negatif olarak elimize ulaştı. Bir süre kendimizi evimizde izole edip rutin testlerimiz devam edecek.. Çok yakın temaslılarımıza durumu bildirdik. Herkes duyarlı davranıp testlerini oldu. Umarım düşüncelerin pozitif, sonuçların negatif olacağı bir süreç yaşarız. Arayıp, soran herkese sonsuz teşekkürler....Sağlıcakla kalın!!!

