Özsağlam Değirmenlik Belediyesi’ne mi talip?

Sucuoğlu’nun danışmanlığını yürüten Muhittin Özsağlam’ın “yola çıkan yolda kalmaz” paylaşımı Değirmenlik adaylığının kesinleştiği mesajını verdi







Haftalardır belediye başkan adayı olup olmayacağı konuşulan, uzun yıllar Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun danışmanlığını ve özel kalem görevini yürüten Muhittin Özsağlam’ın Facebooktaki “yola çıkan yolda kalmaz” paylaşımı Değirmenlik adaylığının kesinleştiği mesajını verdi…

Ulusal Birlik Partisi yavaş yavaş belediyeler için aday adaylarını belirlerken Özsağlam’ın sosyal medyadaki paylaşımının altındaki yorumlar ise bölge halkının Özsağlam’ı aday olarak görmek istediklerini ve bölgede bir heyecan yarattığını gösteriyor. Değirmenlik Belediyesi’ne şu anda sadece bir ismin adaylığına net olarak bakılırken Muhittin Özsağlam’ın da aday adayı olacağı kesinleşti gibi…

Herkesin bildiği gibi Muhittin Özsağlam’ın babası Yiğitler Köyü eski muhtarı Raşit Özsağlam da yıllarını Ulusal Birlik Partisine adamış ve bölge halkı tarafından çok sevilen bir isimdi.

Oğlu Muhittin Özsağlam da bölgede yardımsever kişiliği ile tanınıyor.





