Özkurt’tan ilkeli yayıncılık vurgusu



BRT Müdürü Özkurt, kişilik haklarına saygıda kusur edilmeyen tüm haberler ve gazete manşetlerinin BRT ekranlarından izleyicisiyle buluştuğunu belirtti Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Meryem Özkurt, Yenibakış gazetesinde yayınlanan ve "BRT'de Ünal Üstel ve Fatma Ünal ile ilgili gazete haberlerinin okunmadan farklı gazetelere geçildiği" iddiasına yanıt verdi. Özkurt, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) olarak kamu yayıncılığı sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirterek, “Devlet kanalı olan BRT, yayıncılık ilkelerine bağlı kalarak diğer basılı yayın mecralarında yer alan haberleri doğru ve tarafsız gazetecilik etik kuralları çerçevesinde sunmaya özen gösteriyor,” dedi. BRT’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde basılı olarak yayın hayatına devam eden tüm gazeteleri yayınlarında yer vermeye devam ettiğini ifade eden Özkurt, kişilik haklarına saygıda kusur edilmeyen tüm haberler ve gazete manşetleri BRT ekranlarından izleyicisiyle buluşacağını ve buluşmaya da devam edeceğini ifade etti. Özkurt, BRT’nin yayıncılık ilkeleri ve tarafsız haber anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğni belirtti.