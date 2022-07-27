Özkurt “Verilen bu kararı tarihin ıskalamayacağından eminim”

Seçim yasaklarını ihlalden aldığı hapislik cezası nedeniyle 7 Haziran’dan beri cezaevinde bulunan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, bu sabah tahliye edildi.

Özkurt, yeni cezaevinden çıkışında ailesi ve çoğunluğu BRTK’dan olmak üzere bazı meslektaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Cezaevinde bulunduğu sürede bol bol kitap okuduğunu söyleyen Özkurt, “Allah kimseyi bu gökyüzünden mahrum etmesin” dedi.

Meryem Özkurt, psikolojinin önemine işaret ederek cezaevinde geçirdiği sürede ailesinin ve dostlarının her fırsatta kendisiyle konuşarak psikolojisini hep yüksek tuttuklarını belirtti ve herkese teşekkür etti. Özkurt, cezaevindeki yemeklerin de iyi olduğunu ve görevlilerin kendisine iyi davrandığını belirterek onlara da teşekkürlerini ifade etti.

Bundan sonrasına ilişkin bir soru üzerine “Hayatıma devam edeceğim, herhalde başka suçum yoktur…” diyen Özkurt, bağımsız yargıya herkesin ihtiyacı olduğunu, kimseye kırgınlık duymadığını, görevini yaptığını ifade etti.

“Verilen bu kararı tarihin ıskalamayacağından eminim”

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, cezaevinden tahliyesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Yayının içeriğinin af konusunda iradeyi zayıflattığını, yargı bağımsızlığını bahane edenleri ve verilen bu kararı tarihin ıskalamayacağından eminim” ifadelerine yer verdi.

Özkurt, bu süreçte yanında olma cesareti gösteren herkese teşekkür ederken mahkumiyet kararı sonrasında “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” anlayışıyla sessiz kalmayı tercih ettiklerini belirttiği bazı kesimlere de sitem etti.

Özkurt, “Meclis’in bu meseleyi yeteri kadar görmemesi de üzücü oldu. Oysa eski ve eksik yasalardan kaynaklanan adaletteki bu adaletsiz görüntüye karşı herkesin mücadele etmesi gerekirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Özkurt’un açıklaması şöyle:

“7 Haziran 2022’de haber niteliği görmezden gelinen yayından dolayı BRTK Müdürü olarak hapis cezasına mahkum edildim. Aynı yayını yapan birçok yayın mecrası ile özel televizyon kanalı günün gerisinde kalmış yasalardan dolayı yargılamaya konu edilemedi.

Türkiye’den gelen suyun tekrar akışının sağlandığı töreni yayınlayan BRTK, müdahale bahanesi ile mahkum edilirken, mahkeme, gücünü ve yetkisini kullanarak özgürlüğümü elimden almıştır.

Bu karar sonucunda “bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” anlayışıyla bazı kesimler sessiz kalmayı tercih etmiştir. Gerçi, tersi eşyanın tabiatına aykırı olurdu.

Tutuklanmaya sebep törende, siyasilerimizin yanında konuşmacılardan biri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğundan, bir kısım, müdahalenin yargılandığı edasıyla zafer kazandığını düşündü; bir kısım ise bu kararı içine sindiremedi.

Meclis’in bu meseleyi yeteri kadar görmemesi de üzücü oldu. Oysa eski ve eksik yasalardan kaynaklanan adaletteki bu adaletsiz görüntüye karşı herkesin mücadele etmesi gerekirdi.

Yayının içeriğinin af konusunda iradeyi zayıflattığını, yargı bağımsızlığını bahane edenleri ve verilen bu kararı tarihin ıskalamayacağından eminim.

Adalet, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerini doğası gereği içinde barındırmalıdır. Ve bir hukuk devletinde hem mevzuat hem de uygulama ile görünür ve hissedilir olmalıdır.

Tarafsız, önyargısız ve siyasallaşmamış bir hukuk sistemi bir ülkenin bağımsızlığının ve egemenliğinin en önemli teminatlarındandır.

Bu süreçte yanımda olma cesareti gösteren herkese sonsuz teşekkür ederim.”

