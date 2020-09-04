Özkurt " Bir yayını engellemek, eylem değil vandallıktır"

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Başbakan Ersin Tatar’ın yayına katılmak için kuruma gittiği sırada, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (Bay-Sen) eylem yapmasını ve yayını engellemesini eleştirdi.

Özkurt “Bay-Sen’in yaptığı eylem değil vandallıktır. Şok eylem adı altında işleri durdurmak, bir yayını engellemek ancak ‘vandallık’ kelimesiyle açıklanabilir” dedi.

Özkurt açıklamasında, “Bay-Sen haddini aşmış BRTK ile bağdaşmayacak eylem şekline başvurmuştur. Seçim öncesini fırsat bilerek kendi menfaatlerine yönelik davranmaktadırlar. Bir çok kurumda çeşitli statülerde çalışmış biri olarak ‘sözleşme’nin belli bir süreyi kapsadığını çok iyi biliyorum. Sözleşmeli personelin belirli periyodlarda akit imzalamasını istemek çalışanı niye korkutuyor? Çalışan ve üreten emeğine güvenen personel yönetimle aynı fikirdedir. Yönetim olarak tek derdimiz BRT’yi daha iyi yarınlara taşımaktır” ifadesini kullandı.

Özkurt, BRT’nin sonunun bazı yok olan kurumlar gibi olmasına göz yummayacağını da kaydetti.