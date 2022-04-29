Özkıraç hastaneye kaldırıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, oksijen sıkıntısı nedeniyle acile kaldırıldı.

Özkıraç'a şu anda acilde oksijen düşüklüğüne karşı sağlık çalışanları tarafından müdahale yapıldığı bildirildi.

Durumu ilk ana göre daha iyi olan Özkıraç'ın bir süre hastanede tedavi göreceği belirtildi.

Özkıraç'a ilk müdahaleyi 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli hemşire yegeni Havva Özkıraç yaptığı gelen bilgiler arasında.