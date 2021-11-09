“Özgürlüklerin kısıtlanmasından yana değiliz”

HP Genel Başkanı Özersay: “Direkt ‘karma oyu kaldıralım’ derseniz, özgürlükleri kısıtlamış olursunuz. İnsanların bir kısmı mühür değil karma oyu tercih ediyor”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, karma oyun kaldırılması konusundaki tartışmalar hakkında ‘özgürlük’ vurgusu yaparak, HP olarak ‘basitleştirilmesi’ noktasında olduklarını belirtti

Meclis Danışma Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Özersay,

“Hepimiz ve ülkemize hayırlı olsun. Sadece seçim tarihi değil, Seçim ve Halk Oylaması Yasası‘nda da bir değişiklik olacaksa, bütün partilerin üzerinde uzlaşacağı bir değişiklik olacağı konusunda da uzlaşıldı. Hissiyatım ise; bu aşamada, bu kadar kısa sürede büyük olasılıkla karma oyun basitleştirilmesi yönünde bir uzlaşı çıkabilir” dedi.

Basitleştirmeden kasıtın da, ‘ilçeler düzeyinde en az şu kadar, en fazla bu kadar’ şeklindeki hali hazırdaki düzenlemenin, ‘ülke genelinde en az 25 en fazla 50 kişiye oy verilebilir’ şeklinde değiştirilmesi olduğunu söyleyen Özersay, karma oy ile ilgili en çok söylenen şeyin ‘doğru kullanılamaması’ olduğunu hatırlattı.

Özersay, “Bu basitleştirme yapılırsa, yanacak oyların sayısını da azaltır ve demokratik ilkelere de uygundur. Ama siz direkt ‘karma oyu kaldıralım’ derseniz, özgürlükleri kısıtlamış olursunuz. İnsanların bir kısmı mühür değil karma oyu tercih ediyor. HP olarak özgürlüklerin kısıtlanmasından değil daha sağlıklı kullanılmasının sağlanmasından yanayız” ifadelerini kullandı.



