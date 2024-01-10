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Özgürlük Mücadelesi Liderimiz 40. ölüm yıldönümünde anılacak

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Özgürlük Mücadelesi Liderimiz 40. ölüm yıldönümünde anılacak
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Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, 40’ıncı ölüm yıl dönümü olan 15 Ocak Pazartesi günü törenlerle anılacak.
Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Küçük için ilk tören, Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda yer alacak.
Tören çerçevesinde saat 10.26’da protokol sırasına göre çelenkler Anıt’a sunulacak. Saat 10.28’de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek ve yarıya indirilecek.
Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak ve konuşma yapacak.
-AKM
Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek tören ise saat 11.15’te Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.
Törende, Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi adına Dr. Rifat Siber’in konuşmasının ardından Lefkoşa Türk Lisesi korosu sahne alacak, oratoryosu sergilenecek.
 
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