Özgürlüğümüz 49 yaşında

Kıbrıs Türkü'nü özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı", bugün ülkenin dört bir yanında tören ve etkinliklerle kutlanacak

Kıbrıs'ın yakın tarihine kara bir leke olarak geçen Rum saldırganlığını durduran Barış Harekatı'nın üzerinden tam 49 yıl geçti.

Türk ordusu, Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı, kara, deniz ve hava unsurlarının kullanıldığı büyük bir harekat başlattığı Kıbrıs'ta barışı sağlayan çıkarma Ada'ya huzur getirdi. ABD, İngiltere ve batılı ülkelerin şiddetle karşı çıkmasına rağmen 49 yıl önce kısıtlı imkanlarla yapılan harekat TSK tarafından en ince ayrıntılarına kadar planlanmış, tüm riskler göz önüne alınarak başlanmış ve sonuç alınana kadar da sürdürülmüş bir harekattı.

20 Temmuz 1974 sabahında Türk ordusu, Kıbrıs adasına saat 6:05'ten itibaren havadan indirme ve denizden çıkarma yaparak kod adları "Atilla Harekatı", "Ayşe Tatile Çıksın" olan Kıbrıs Barış Harekatını başlatmıştı.

15 Temmuz Yunan Cuntası’nın darbesinin ardından, Türkiye’nin, Garanti ve İttifak Antlaşmalarından doğan haklarıyla gerçekleştirdiği müdahale ile Kıbrıs Türkü özgürlüğe kavuşmuştu.

"20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı", bugün tören ve etkinliklerle kutlanacak.

20 Temmuz Perşembe Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek tören ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Geçit Töreni’ne bu yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmigeçit Töreni bugün saat 18.00’de başlayacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Eşi Sibel Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonu düzenleyecek. Resepsiyon, 20 Temmuz akşamı saat 20.00’de Concorde Tower’de yer alacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, ilçelerde ve diğer bazı yerleşim yerlerinde de törenler ve etkinliklerle kutlanacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da yapılacak. İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 09.30’da başlayacak.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören saat 08.00’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 17.00’de başlayacak.

Gün dolayısıyla Güzelyurt’ta iki ayrı tören düzenlenecek.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önündeki tören saat 11.00’de başlayacak.

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 09.00’da başlayacak.

20 Temmuz'da Lefke'de iki tören yapılacak. İlk tören 08.30'da Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören 09.00'da Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

