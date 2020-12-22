UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifası Meclis’te vekillerin onayına sunuldu. 23 ret, 21 kabul ve 1 çekimser oyla Özgürgün’ün istifası reddedildi. UBP, YDP ve DP milletvekilleri oylamada ret oyu kullandı





Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasını Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’na göndermesiyle birlikte dün Meclis’in gündemine taşındı ve istifasının kabulü Milletvekillerine sunuldu.

Oylamanın ardından Özgürgün’ün istifası, 23 'ret' oyuyla reddedildi.

Oylamaya 45 Milletvekili katıldı, 21 'kabul' oyu, 1 de çekimser oy kullanıldı.

CTP, HP, TDP’nin ‘kabul’ oy kullandığı çekilme istemine, UBP, YDP ve DP ‘ret’ oyu kullandı. 23 milletvekilinin ret dediği çekilme istemine, 21 milletvekili kabul dedi, 1 milletvekili çekimser oy kullandı.

Serdar Denktaş, Zeki Çeler ve Hasan Topal oylamada yer almadı.

En az bir buçuk senedir meclise gelmeyen ve şu anda İstanbul’da yaşayan Hüseyin Özgürgün, milletvekilliğinden istifasını yazılı olarak sunmuş, telefonla Meclis Başkanına istifa ettiğini teyit etmiş ve istifasının arkasında olduğunu söylemişti.

Hüseyin Özgürgün’ün istifasının UBP-DP- YDPli vekiller tarafından reddedilmesi, dünkü mecliste tartışma yarattı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Özgürgün’ün bir sonraki ilk genel kurula gelmesi halinde önceki devamsızlıklarının değerlendirmeye tabi tutulup tutulmayacağını sordu.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da yerinden söz alarak, CTP vekillerinin tepkilerini anlamadığını söyledi. Arıklı 20.10.2014 tarihinde Abbas Sınay’ın da istifa ettiğini anımsattı, CTP ve DP’li vekillerin oylarıyla bu istifanın reddedildiğini hatırlattı. Bu sırada Biray Hamzaoğulları yerinden müdahale edip “Abbas Sınay yurt dışında değildi” dedi.

