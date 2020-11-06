"Özgürgün'e adaylık yolu açıldı"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün adaya gelerek UBP'de aday olacağını kendisine söylediğini iddia etti ve "45 gün içinde yapılacak UBP kurultayında aday olma yolu açıldı" dedi.
BRT'de Pembe Paşaoğluları'nın hazırladığı programa katılan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Özgürgün ile telefonda konuştuğunu, Özgürgün'ün kendisine UBP'de aday olmak istediğini söylediğini savundu.
Arıklı, demokrasinin sağlıklı ilerlemesi açısından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bir an önce hükümet kurma görevini bir milletvekiline vermesini istedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan randevu talep eden Erhan Arıklı, "UBP'li gibi davranmaktan vazgeçmeli. UBP kurultayını beklemesine de gerek yok. Bir an önce UBP'li bir vekile yetki vermeli. Zaten bu şartlarda en geç Ocak 2021'de erken seçim kaçınılmaz. Bu süreye kadar bütçe geçmeli. Demokrasi sağlıklı ilerlemeli. Cumhurbaşkanı UBP'li gömleğini çıkarsın ve UBP içerisindeki gelişmeleri beklemekten vazgeçsin" dedi.
Arıklı, UBP’de ikinci turun iptal olması kararıyla Ersin Tatar’ın ilgisi olduğunu düşünmediğini ifade etti. Hüseyin Özgürgün’e genel başkanlık vermek için yapılan bir operasyon olduğuna yönelik iddialara ilişkin ise Arıklı, “Geçmişte Özgürgün’e partiyi toparlama görevi 2 kez verilmişti. 3’üncü görev de pekala verilebilir” diye konuştu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.