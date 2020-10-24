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Özgürgün beklentisi boşa çıktı

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UBP eski genel başkanı ve milletvekili Hüseyin Özgürgün, ülkeye dönme gibi bir planı olmadığını, istifasında kararlı olduğunu açıkladı

Özgürgün beklentisi boşa çıktı
 UBP eski genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, ülkeye dönme gibi bir planı olmadığını, istifasında kararlı olduğunu belirtti.
Şu anda yaşamına İstanbul’da devam eden Özgürgün, “adaya dönecek, UBP genel başkanlığına aday olacak” iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Haber Kıbrıs’tan Hüseyin Ekmekçi’ye konuşan Hüseyin Özgürgün, UBP kurultayına yönelik bir tasarrufu olmadığını belirterek, “UBP benim yuvam, evim. Süreç UBP’yi kurultay aşamasına getirdi.
Arkadaşlarımız gereken kararları hızla aldı. Tabanımız da en iyisini yapacaktır. Benim aday olmam, adaya gelmem, taraf olmam söz konusu değildir” dedi. Milletvekilliğinden İstifası oylanma aşamasında olan Özgürgün, istifanın kabul edilmesini istedi, “Edilir ya da edilmez, ben İstanbul’da kalmaya devam edeceğim. Bu nedenle istifamın kabulünde ısrarlıyım” ifadesini kullandı. (
 
 
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