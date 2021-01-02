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Özgürgün ailesinden yeni yıl pozları

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Eski Başbakan ve Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün eşi İnci Pars sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Özgürgün ailesinden yeni yıl pozları
Özgürgün ailesinin yeni yıl keyfi görülmeye değerdi. Siyasi tartışmalardan çok uzakta İstanbul’da yaşam sürdüren eski Başbakanlardan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, eşi ve kızıyla birlikte sosyal medyada herkesin yeni yılını kutladı. Yılbaşı ağacının önünde poz veren Özgürgün ailesi mutluluklarıyla herkese örnek oldu.
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