Özgür Özel tarifeli uçakla geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’dan Lefkoşa’ya uçtu. Tarifeli uçakla giden Özel, vatandaşlarla sohbet etti.
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