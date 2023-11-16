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Özgür Özel tarifeli uçakla geldi

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Özgür Özel tarifeli uçakla geldi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’dan Lefkoşa’ya uçtu. Tarifeli uçakla giden Özel, vatandaşlarla sohbet etti.
 
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