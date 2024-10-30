banner913
banner932
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
37 0
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
19 0
 
Gençler tek attı 3 aldı
Gençler tek attı 3 aldı
25 0
İsias Otel raporu...
İsias Otel raporu...
112 0
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
23 0
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
26 0
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
22 0
banner1059

Özersay’dan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlara ilişkin polise şikayet

banner1020

banner1045
Özersay’dan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlara ilişkin polise şikayet
banner971

 Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlara ilişkin Sağlık Bakanı hakkında polise şikayet dilekçesi verdiklerini duyurdu.

Özersay, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı’nın da adli soruşturmaya dahil edilmesi için bugün Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurduklarını kaydetti.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası tarafından konu hakkında yapılan açıklamaya dikkat çeken Özersay, “Bu sağlık skandalında ailelere bilgi verilmemiş olması, olayın uzun süre gizlenmiş olması, hemşireler aileleri aramak istemesine rağmen buna Sağlık Bakanlığı'nın izin vermemiş olması adli soruşturma gerektiren bir husustur. Fasıl 154 Ceza Yasa'mıza göre suça ortak olmaya uzanabilecek bir boyutu olabilir, polis tarafından soruşturulması gerekir. Sağlık Bakanı da bu soruşturmaya dahil edilmeli ve polis tarafından soruşturulmalıdır.” dedi. 

“Ailelere bilgi verilmemiş olması ve ailelerin olayı basından öğrenmiş olmasının suçu gizlemeye ve olayı örtmeye dönük bir çaba olabileceğini” savunan Özersay, “Bu polis soruşturmasının önünü açmak için Sağlık Bakanı ilk günden istifa etmeliydi. En azından şimdi bu şikayetimiz ve sendikanın açıklaması ertesinde istifa etmelidir. Bu konuda herkes sesini yükseltmelidir.” ifadelerini kullandı.

Özersay, bu türden olayların tekrar edilmemesi isteniyorsa caydırıcılık için, sadece sağlık çalışanlarının değil sağlık organizasyonundan ve sağlık yönetiminden sorumlu olan siyasilerin de hesap verebilirlik ilkelerine uygun hareket etmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.