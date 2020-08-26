Özersay'ın karantina önerisine ret

Özersay, Bakanlar Kurulu’nda; ülkeye girişlerde uygulanan sistemin değişmesi ve kısa süreli karantina uygulamasının yürürlüğe girmesi konusunda öneride bulunduğunu ancak bu konuda uzlaşı sağlanamadığını söyledi



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’ın konuğu olarak Bakanlar Kurulu’nda görüşülen konulara değindi.

Ülkede Koronavirüs ile ilgili panik havası görmediğini, toplumun bazı kesimlerinde “bir miktar endişe” olduğunu gözlemlediğini söyleyen Özersay, “Aslında kaygı duymak ya da bir miktar endişeli olmak tedbirli olmayı beraberinde getiriyorsa çok da büyük bir sorun değil” dedi.

Şu an KKTC’ye girişlerle ilgili bir sistemin olduğunu, bu sistemin değişip değişmemesi konusunun bir süredir kamuoyunda tartışıldığını ifade eden Özersay, söz konusu sistemin Kıbrıs’ın güneyindeki sistemle karakteristik açıdan benzerlik gösterdiğini belirterek, Bakanlar Kurulu’nda; “sistem Güney’de çalışırken, Kuzey’de neden aksaklık yaşıyor” konusunu görüştüklerini açıkladı.

Sistemde yaşanan bazı aksaklıklara ilişkin örnekler veren Özersay, “Bazen 3 saatte çıkan test sonuçları, bazen çok daha uzun bir sürede çıkıyor, gelen yolcuya sonuç iletilemiyor, bildirmede gecikme yaşanıyor, bu sürede de yolcu, başkalarıyla temas edebiliyor” şeklinde konuştu.

Virüsle mücadelede her yöntemin bir risk barındırdığını ifade eden Özersay, “Sistem neden Rum tarafında genel anlamda tamam çalışırken, bizim tarafta eksikler oluyor? Çünkü biz biraz daha farklı uyguluyoruz” dedi.

KKTC’de, tesadüfi test denilen rastgele testlerin uzun süre yapılmadığına dikkat çeken Özersay, Sağlık Bakanlığı’nın günlük yapabileceği PCR test sayısının 2 bin civarında olduğunu fakat bu testlerin tümünün, gelen yolcular için ayrıldığını belirtti.

Hem kendisinin, hem de Halkın Partisi’nin, mevcut sistemin yeniden gözden geçirilmesi noktasında olduklarını belirten Özersay, “ya aldığımız tedbirleri sıkı bir şekilde uygulayacağız, ya da kısa süreli karantina uygulamasına geçeceğiz. Bu, benim ve HP’nin görüşüdür” dedi.

“Mevcut sistem efektif bir şekilde uygulanamıyorsa, ülkeye girişlerde 5-6 günlük karantina uygulamasına geçilmeli” şeklinde konuşan Özersay, bu konudaki önerisini dünkü toplantıda hükümet ortağına ilettiğini belirtti.

Özersay, “Söz konusu karantinalı giriş önerimiz; yolcu kısıtlamasının ortadan kalkması, sefer sayılarındaki sınırlamanın ortadan kalkması halinde uygulanabilecek bir sistem” şeklinde konuştu.

Söz konusu öneriyle ilgili Bakanlar Kurulu’nda uzlaşı çıkmadığını belirten Özersay, “Görüş birliğine varılamadı, bu konuda üzgünüm” dedi.

Eğitim süreci başlamadan böylesi bir kararın, vatandaşın içinin rahatlamasını sağlayacağını söyleyen Özersay, “Kamuoyunun az da olsa rahatlaması, yerel vakaların temaslılarının bütünen takip edilmesi ve sağlık sisteminin bir nefes alması sonrası, belli bazı adımlar atılabilir diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Özersay, “Belki de 1 hafta sonra bu dediklerimi yapmak zorunda kalacağız” dedi.



