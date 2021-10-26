Özersay'dan Tatar'a tepki

“Ülkeye 15 gün daha kaybettirmek nedir?”



HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “UBP kurultayını kazanan hükümeti kurma görevini vereceğim” şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, "Herkesin midesini bulandıran bu kurultay süreciyle ülkeye 15 gün daha kaybettirmek nedir?” diye sordu.

Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “ UBP kurultayını kazanana hükümeti kurma görevini vereceğim” şeklindeki açıklamasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Kudret Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Ülkemize yaptığı ziyareti tamamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’ye dönüşü öncesinde açıklama yaptı bugün! 5 gün önce “hükümeti kurma görevini kimseye vermeyi düşünmüyorum” derken 5 gün sonra bugün “UBP Kurultay’ını kazanana hükümeti kurma görevi vereceğim” dedi…Memleket kurultay nedeniyle fazlasıyla zaman kaybetmemiş gibi, herkesin midesini bulandıran bu kurultay süreciyle ülkeye 15 gün daha kaybettirmek nedir? Bu saatten sonra seçim tarihini belirlemek dışındaki her adım bu ülkeye yarardan çok zarar verir…

Not: sayın Tatar şimdi de Gaziantep’e gidiyormuş”



