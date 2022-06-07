Özersay artık vekil değil

Meclis, HP Milletvekili Özersay'ın milletvekilliğinden çekilme istemini oybirliği ile kabul etti. Aralarında HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’in de bulunduğu 8 vekil oylamaya katılmadı, 42 vekil kabul oy kullandı



Cumhuriyet Meclisi, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme istemini oy birliğiyle onayladı.

50 sandalyeli Meclis'te oturuma katılan 42 milletvekilin tümü, oylamada çekilme talebine "evet" dedi.

8 milletvekili oylamaya katılmazken, 42 kabul oyu kullanıldı. HP milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers, oylama sırasında Genel Kurul salonunda yer almadı.

Başbakan Ünal Üstel, UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kudret Özersay’ın istifa gerekçelerini kabul etmediklerini söylerken, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, kararın hayırlı olmasını diledi.

Açık oylamaya geçilmeden önce Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının Kudret Özersay’ın istifasıyla kararı oylamaya sunuldu ve karar oy birliği ile kabul edildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sevgili Kudret Özersay’ın mecliste olmaması mutlu olacağımız bir şey değil” dedi.

Özersay’ın siyasi tavır olarak bunu sunduğunu kendisine söylediğini ifade eden Erhürman, CTP milletvekilleri olarak bu karara saygılı olacaklarını söyledi.

UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova da, parti grubu olarak dün sabah toplantı yaptıklarını, konuyu değerlendirdiklerini ifade ederek, “Özersay’ın istifa dilekçesinde yazdıklarına katılmıyoruz. Partimizin tabanının bize verdiği mesaj, bu istifanın kabul edilmesi yönündedir” dedi. Berova, Özersay’ın seçim öncesinde yaptığı bazı açıklamaların infiale neden olduğunu da savundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, Özersay’la konuştuğunu ifade ederek, “İstifa dilekçesinde ağır ithamlar var, bunu kabul etmek mümkün değil” dedi.

“Bize bu karara saygılı olmak düşer. YDP olarak karara saygılı olacağız…” şeklinde konuşan Arıklı, Özersay’ın siyasete güçlü şekilde girdiğini, siyasi kırılmalarla da geri çekildiğini söyledi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, karar sonrasında Kudret Özersay’le birkaç kez telefonda konuştuklarını, Özersay’ın kararına saygı istediğini belirtti.

Ataoğlu, bu karara saygı duyduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel de, Özersay’ın istifa gerekçelerinin hiçbirini kabul etmediğini kaydetti.

Üstel, “Sayın Özersay kahve bile içmem dediği UBP ile koalisyona girdi… İstifa gerekçelerini kabul etmiyorum ama karara saygı duyuyorum” dedi.



