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Özersay, AB ülkeleri ve Birleşik Krallık’ta eğitim gören gençlerin sorunlarını İngiliz Yüksek Komiserliği’ne aktardı

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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Birleşik Krallık’ta eğitim gören gençlerin sorunlarını İngiliz Yüksek Komiserliği’ne aktardı.

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Özersay, AB ülkeleri ve Birleşik Krallık’ta eğitim gören gençlerin sorunlarını İngiliz Yüksek Komiserliği’ne aktardı

HP'den verilen bilgiye göre sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay görüşmeye yönelik, “Aşısını yaptırmış olan kişilerin ve özellikle AB ülkelerinde ve Birleşik Krallık’ta eğitim gören gençlerimizin seyahatlerinde ve yabancı ülkelere karantinasız girebilmelerinde yaşanan sorunları dün İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Ben Rawlings ile yaptığımız görüşmede ele aldık” bilgisini paylaştı.

Bu konuda geç kalındığına ve fazlasıyla zaman kaybedildiğine işaret eden HP Genel Başkanı Özersay, “İnsanlarımızın mağdur edilmemesi için pratik çözümler hemen devreye konulmalı, bu sorun çözülmelidir.  Biz muhalefet olarak üzerimize düşeni yapmaya, yabancı muhataplara da çözüm önerilerimizi aktarıp konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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