Özel uçak yanlışlıkla yeni piste indi

Yeni havalimanında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Pilotu İtalyan olan özel bir uçak, tamamen pilotaj hatası nedeniyle yanlışlıkla yeni havalimanının pistine indi

Yapımı devam eden Yeni Havalimanı’nda önceki gün hareketli dakikalar yaşandı.

Pilotu İtalyan olan ve yolcusu bulunmayan özel bir uçak, Sivil Havacılık Dairesi’nin çektiği notam ve uyarıya rağmen pilotaj hatası yaparak yapımı devam eden Yeni Havalimanı’na iniş yaptı. Herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı iniş sonrası, alanda hareketli dakikalar yaşanırken, yabancı olduğu öğrenilen pilot aktif durumda olan Havalimanı’na yönlendirildi.

Olay sonrasında yapılan araştırmada yaşanan durumun tamamen pilotun hatası nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Pistte herhangi bir çalışmanın yapılmaması, facianın önüne geçerken, özel uçağın kalkışı ise mevcut Havalimanı’nın kullanılan pistinden yapıldı.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, “Yaşanan olay tamamen pilotaj hatası” dedi.

Mustafa Sofi, olayın önceki gün gündüz saatlerinde meydana geldiğini söyledi. Sofi, Sivil Havacılık Dairesi ve Havaalanı’nın hiçbir şekilde ihmali olmadığına değinerek “Notam çekildi, gerekli uyarı yapıldı” dedi.

Sofi, pilotun yabancı uyruklu olduğunu belirterek, özel uçağın yolcu almaya geldiğini kaydederek olayın tamamen pilotaj hatası olduğunu kaydetti. İniş esnasında herhangi bir sıkıntının da yaşanmadığını ifade eden Mustafa Sofi, özel uçağın aktif alana çekildiğini belirtti.

