Özel Sektör İçin Yol Haritası

DP Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından düzenlenen Özel Sektörü Güçlendirme Zirvesi’nin sonuç bildirgesi paylaşıldı. Sonuç bildirgesi, sektörel çalışma gruplarının moderatörleri tarafından her bir sektör için sırasıyla paylaşıldı

Demokrat Parti (DP) Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından mayıs ayında düzenlenen Özel Sektörü Güçlendirme Zirvesi’nin sonuç bildirgesi dün paylaşıldı.

Lefkoşa Concorde Otel’de düzenlenen basın toplantısında paylaşılan bildirgede, çeşitli sektörleri güçlendirmek için, ilgili sektörün katılımcılarıyla bir araya gelinerek yapılan tespitler ve atılması gereken adımlar açıklandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, parti olarak özel sektörün güçlendirilmesine yönelik çalışmaları çerçevesine böyle bir karar aldıklarını kaydederek, katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

Sonuç bildirgesi, sektörel çalışma gruplarının moderatörleri tarafından her bir sektör için sırasıyla paylaşıldı.

TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

Tarım ve Hayvancılık Sektörü Çalışma Grubu’nun Zirve çalışması sonuçlarını açıklayan DP Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Öztürk, çalışma grubunun, ülkedeki tarım vizyonunun “ülkedeki mevcut kaynakları verimli kullanma, gıda güvenliğini sağlama, kırsal kalkınmayı öncelik olarak alma ve kırsal kesimde üretim yapanların gelir seviyesini artırma” temeli üzerinde olması gerektiği düşüncesini paylaştı.

Öztürk, tarımsal alanların yasa ile korunması gerektiğini kaydetti, kaynakların hayvan beslenmesinde yeterli olmadığını, bu nedenle dane yerine kaba ot üretiminin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Tarımsal üretimde arz güvenliğinin önemine de değinen Öztürk, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, tarımsal ürünlere katma değer katılması gerektiğini söyledi.

