Özel jet kimin için geldi?

KKTC havalimanına gelen özel bir jet uçağına binmek üzere muhacerette işlem yapmak isteyen iki şahsın, Güney’den KKTC’ye kaçak geçtikleri ortaya çıktı. Tutuklanan şahısların Güney’de 48 saat arayla işlenen iki cinayetle bağlantılı olduklarında şüphelenildi ancak Rum polisi iki şahsın cinayetlerle hiçbir ilgisi olmadığını bildirdi

KKTC Havalimanı’na 3 Kasım 2023 tarihinde iki yolcu almak için gelen özel bir jet dikkat çekti. Özel uçağa binmek üzere muhacerette işlem yapmak isteyen iki şahsın, önceden KKTC’ye girişlerinin olmadığı ve Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye kaçak geçtikleri tespit edildi.

42 yaşındaki isminin baş harfleri J.A.P. ve 41 yaşındaki isminin baş harfleri T.B.B. isimli şahısların, 2 Kasım 2023 tarihinde, Beyarmudu’ndan kaçak yollarla Kıbrıs’ın kuzeyine geçtikleri tespit edildi.

Özel jetle adadan apar topar kaçmak isteyen iki şahıs, muhaceret memurunun tecrübesi ile hemen fark edilirken, olayın ardından polis devreye girdi.

Polonya-Rus bağlantılı olduğundan şüphe edilen iki şahsın yapılan sorgularının ardından Merkezi Cezaevi’ne konulduğu öğrenildi.

3 Kasım’da Kuzey Kıbrıs’a kaçak yollarla gelen kişileri bekleyen özel jet ise 4 Kasım’da Havalimanı’ndan ayrıldı.

KKTC Havalimanı’ndan özel bir jetle ayrılmak üzereyken kıskıvrak yakalanan iki ismin, Güney Kıbrıs’taki cinayetle bağlantılı olup olmadıkları araştırılmaya başlandı. Ancak Rum polis sözcüsü, tutuklanan iki şahsın "Thanasis Kalogeropoulos ve Alexis Mavromichalis cinayetleriyle hiçbir ilgisi olmadığını" söyledi.

Polis sözcüsü, iki şahıstan birinin Polonya'da aranan bir Alman vatandaşı olduğunu ancak diğer şahısla ilgili bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Polis, Polonya’da aranan şahsın 28 Ekim'de Larnaka havaalanına geldiğini ve sistemde “suç örgütüne katılım, kara para aklama, gasp da dahil olmak üzere çeşitli suçlarla bağlantılı olarak arandığının” tespit edildiğini söyledi.

Söz konusu şahsın tutuklandığını ve 31 Ekim’e kadar tutuklu kaldığını, ardından da 50 bin Euro kefaletle serbest bırakıldığını belirten polis, teminat gereği 3 Kasım’da polis karakoluna gelip imza etmesi gereken şahsın, bu işlemi gerçekleştirmediğini ifade etti.

Polis, ertesi gün Kıbrıslı Türk yetkililerin, İki Toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite aracılığıyla söz konusu şahısların adadan ayrılmaya çalıştığı bilgisini aldıklarını belirtti.

48 SAATTE İKİ CİNAYET İŞLENMİŞTİ

Güney Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta 48 saat içerisinde iki cinayet işlenmişti.

Cinayetlerden ilki, 30 Ekim Pazartesi günü Limasol’da gerçekleşmiş ve Thanasis Kalogeropoulos güpegündüz vurularak öldürülmüştü.

Kalogeropoulos’un cesedinde yapılan otopside, 10 kurşunla vurulduğu tespit edilmişti.

Söz konusu cinayetten 48 saat sonra ise bu kez Güney Lefkoşa’da bir cinayet işlenmişti. Alexis Mavromichalis isimli şahıs, evinde uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetmişti. Mavromichalis cinayetinde “Sniper” olarak bilinen keskin nişancı tüfeğinin kullanılması dikkat çekmişti.

Basında çıkan haberlerde, Alexis Mavromichalis, “toplumda Alexoui adıyla biliniyor ve güneyde cinayet ve gasp vakaları ile tanınıyordu.

İkinci kattaki apartman dairesinin balkonunda bulunduğu sırada, sniper ile yapılan tek atışla öldürülen Mavromihalis’in tetikçiler tarafından infaz edildiğinden şüphe ediliyordu.

Benzer durum geçtiğimiz pazartesi günü 10 el ateş edilerek öldürülen Thanasi Kaloyeropulu cinayetinde de yaşandı.

