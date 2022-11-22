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“Özel Jet” ile gelenleri ülkeye alan iki havalimanı görevlisine dava açıldı”

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“Özel Jet” ile gelenleri ülkeye alan iki havalimanı görevlisine dava açıldı”
 
 
CTP Milletvekili Ürün Solyalı, özel jet skandalıyla ilgili, gelen talimatı yerine getiren 2 havalimanı görevlisine ceza davası açıldığını duyurdu.
Solyalı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Haziran 2020'de ortaya çıkan "Jet Krizi" neticesinde Soruşturma Raporunun akıbetini Meclis aracılığı ile dahil sormuş olmamıza rağmen 8 ay bir cümle yazılmadığını söylemiştim.
Rapor hala elime ulaşamadı. Akıbeti de belirtilmedi.
Bugün (dün) öğrendiğim kadarı ile talimatı yerine getiren 2 havalimanı görevlisine giriş yasağı konusundaki Bakanlar Kurulu kararına uymadıkları için Ceza Davası açılmış.
Elbette konu mahkeme huzurunda. Yorum yapamam.
Dönemin Bakanları, Bürokratları ile ilgili idari veya cazai bir işlem yapılıp yapılmadığı, dokunulmazlık kaldırma talebi elbette Başsavcılığın uhdesinde ancak rapor "Başbakanlık" tarafından henüz bilgiye sunulmaya değer bulunmadı.”
 
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