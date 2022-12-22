“Özel gereksinimli bireylerin her zaman yanındayız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, özel gereksinimli bireylerin her zaman kayıtsız şartsız yanında olduklarını vurguladı.

LTB Başkanı Harmancı, “Bundan sonra bizim hedefimiz elbette bu şehrin altyapısına verdiğimiz hizmetleri üst yapıya taşımak ve alışveriş caddelerimiz başta olmak üzere uyguladığımız standartlarda özel gereksinimli tüm grupların hak ve menfaatlerini, özel gereksinimi olmayan gruplar kadar eşit hale getirmek misyonu olacak” diye konuştu.

Harmancı, LTB’nin pandemi döneminde özel gereksinimli bireylerin zorlaşan şartlarını kolaylaştırma adına daha aktif rol üstlenerek attığı adımları da anımsatarak özellikle aşılama konusunda LTB’nin ciddi bir inisiyatif üstlenerek evde aşılama hizmetini ilk başlatan yerel yönetim olduğunu ifade etti. Özel gereksinimli bireyleri olan ailelere yönelik atılan adımlara da dikkat çeken Harmancı, “Geçtiğimiz dönemde LTB, özel gereksinimli, aileler için somut bir adım attı ve sosyal yardım alanlara uygulanan su muafiyeti, özel gereksinimli bireyi olan ailelere de sağlandı. Çünkü biliyoruz ki özel gereksinimli bireylerin bakım masrafları, hayata erişiminde yaşadığı zorluklar özel gereksinimi olmayan bireylerden kat kat fazla. O yüzden bu katkının da diğer belediyelere örmek olmasını diliyorum” dedi.

